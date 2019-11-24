«صحة دبي» وثّقت الجودة ومنصات التتويج بخدمة الناس وإسعادهم

المصدر: حوار - يوسف سعد

تعد إدارة الجودة والتميز المؤسسي إحدى الإدارات بالغة الأهمية في الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة بدبي، وحين حرصت الهيئة على تضمين هيكلها هذه الإدارة، فإنها قد أكدت أن قيمة العمل والخدمات التي تقدمها للناس لا بد أن تكون مرتبطة بالجودة، وأن الجودة هي المسار الأمثل للوصول إلى التميز وإلى منصات التتويج محلياً وعالمياً، وتحقيق الريادة في القطاع الصحي.

وتعمل الهيئة على هذه الفلسفة والمفاهيم، إذ ربطت نجاحها في الحصول على الجوائز العالمية والاعتمادات الدولية لمنشآتها وخدماتها ومسؤوليها، بخدمة الناس ورضاهم، وثقتهم وسعادتهم، وجعلت من ذلك الأساس الراسخ للعمل، وفقاً للدكتورة فاطمة آل شرف مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي، خلال حوارنا معها الذي تشير في بدايته إلى أن الإدارة، وإن كانت جزءاً لا يتجزأ من قطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، فإنها في الوقت نفسه تبقى هي الإدارة المحورية، وهي الإدارة المعنية بتحقيق واستدامة التميز المؤسسي في هيئة الصحة بدبي.

وفي هذا الحور نتعرف إلى ملامح هذه الإدارة واختصاصاتها عن كثب، وخاصة بعد حصول الهيئة على مجموعة من الجوائز العالمية، مؤخراً، وبالتحديد جوائز (إستيفي) الدولية، التي نالتها «صحة دبي» على مستوى خدماتها ومنشآتها، وعلى مستوى قيادتها ومسؤوليها، ومن بينهم الدكتورة فاطمة آل شرف، وتالياً نص الحوار:

3 أقسام

هل لنا أن نتعرف إلى هيكلية إدارة الجودة والتميز من الداخل؟

تتشكل الإدارة من ثلاثة أقسام رئيسة تعمل جميعها بشكل متكامل ومتناغم مستمر، وهي: قسم نظم إدارة الجودة، وقسم إدارة العمليات، وقسم التميز المؤسسي.

ويرتبط عمل وأداء الأقسام الثلاثة بجملة من الأهداف والاختصاصات، أهمها: نشر وتعزيز ثقافة التميز والجودة والعمليات بالهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج توعية وتدريب وورش عمل لترسيخ مبادئ الجودة والتميز والإبداع ومفهوم إدارة العمليات، في أوساط الكوادر البشرية المنتسبة للهيئة كافة.

هل يعني ذلك أن مهام الأقسام الثلاثة مختلطة أو متداخلة، أم أن هناك نقاطاً محددة، وعملية تكامل كما تذكرين؟

هناك بالطبع مهام رئيسة لكل قسم على حدة، فمثلاً يختص قسم التميز المؤسسي بمجموعة مهام واضحة، هو مسؤول عن تنفيذها، من بينها:

إعداد وتطبيق منظومة الجودة المتكاملة في هيئة الصحة بما في ذلك نظم الجودة الإكلينيكية والنظم الإدارية، كما يقوم قسم العمليات بترجمة معايير نظم الجودة إلى عمليات تشغيلية لضمان تطبيقها بشكل متكامل.

كما يُعنى القسم بتنظيم إدارة جوائز التميز الداخلية بالهيئة، وتقديم الدعم الفني للوحدات التنظيمية لتطبيق معايير (برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز).

وتقوم الإدارة أيضاً بتحليل نتائج التميز التابعة لجميع الوحدات التنظيمية في الهيئة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة به، وذلك تحقيقاً للريادة.

إعداد خطة الهيئة السنوية للمشاركة في جوائز التميز المحلية والإقليمية والعالمية بالتوافق مع الأولويات الاستراتيجية، وإعداد وتأهيل الهيئة لاستيفاء متطلبات ومعايير وشروط جوائز التميز المختلفة على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

عمليات

ماذا عن قسم إدارة العمليات؟

قسم إدارة العمليات له أيضاً مجموعة من المهام والمسؤوليات، في مقدمتها: تصميم وتطوير العمليات في الهيئة بما يتوافق مع المهام والاختصاصات الرئيسية للمؤسسات والقطاعات والمستشفيات والإدارات والأقسام، وتحديد وتحديث مؤشرات الأداء الخاصة بالعمليات بالتنسيق مع الإدارات المعنية الأخرى، والتعاون مع الجهات المعنية بالهيئة لنشر تطبيق واستخدام التطبيقات والأنظمة الإلكترونية لإدارة العمليات بكل الوحدات التنظيمية، وتطبيق أنظمة إدارة العمليات بما يساعد على ترابط وتكامل الإطار العام للعمليات الرئيسية.

ومن بين اختصاصات القسم أيضاً: تطوير وتنفيذ البرامج المتكاملة لتخطيط وتطبيق أنشطة التحسين المستمر للعمليات والخدمات المقدمة في جميع الوحدات التنظيمية بالهيئة، والإشراف ومساعدة الوحدات التنظيمية في تطوير إجراءات العمل وخرائط تدفق العمليات وفق المواصفات القياسية العالمية بالتنسيق مع قسم نظم إدارة الجودة، والتعاون مع الجهات المعنية بالهيئة لتصميم وتطوير العمليات والخدمات بناءً على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم وبما يضمن زيادة مستوى رضاهم.

ولم تقف مهام قسم إدارة العمليات عند هذا الحد، إذ يقوم بإدارة أنظمة تصميم وأرشفة العمليات المستخدمة وحفظ سجل التغييرات الطارئة على تصميم العمليات والإجراءات، وكذلك العمل مع جميع الوحدات التنظيمية لتوثيق النماذج المستخدمة وتقديم الدعم لها فيما يتعلق بالمواصفات القياسية العالمية في مجالات اختصاصاتهم.

مهام

ماذا تبقى من مهام لقسم نظم إدارة الجودة، بعد كل هذه المهام والاختصاصات للقسمين السابقين؟

قسم نظم إدارة الجودة له دور مهم وبارز، فهو المعنيّ بمتابعة تطبيق أفضل معايير الاعتماد للمستشفيات والمراكز الصحية الأولية والمراكز التخصصية واللياقة الطبية بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المعنية، والإشراف على تطبيق أنظمة إدارة الجودة والبيئة والطاقة والسلامة المهنية وأي أنظمة إدارية ذات علاقة بمهام وأنشطة الهيئة.

هو معنيّ أيضاً بالتأكد من متابعة آخر الإصدارات من المواصفات القياسية المطبقة في الهيئة والعمل على استيفاء متطلباتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، والتعاون مع شركات المطابقة الدولية فيما يخص جميع الأنظمة والمعايير الإدارية والفنية المخطط تطبيقها في الهيئة وتخطيط الموازنات المالية المطلوبة لها، إضافة إلى التأكد من إجراء التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة، وذلك للاطمئنان على سير أداء نظام إدارة الجودة في الإدارات وفق المستويات المرجوة.

ويختص القسم كذلك بالتأكد من تخطيط المراجعات الدورية لجهات المنح، والإشراف على تنفيذها ومتابعة إغلاق الإجراءات التصحيحية والوقائية الصادرة منها، وكذلك تحديث شهادات المطابقة وديمومة استحقاقها، والإشراف على تحديد ومتابعة إغلاق جميع الإجراءات التصحيحية والوقائية المرتبطة بنظام إدارة الجودة والتأكد من كفاءة متابعة إغلاق الإجراءات التصحيحية والوقائية والعمل على تحديث سجلات المتابعة بشكل دوري.

ماذا عن الخدمات التي تقدمها إدارة الجودة والتميز المؤسسي لموظفي الهيئة؟

تقدم الإدارة العديد من الخدمات الداخلية للموظفين في هيئة الصحة بدبي، وهناك 16 خدمة رئيسة تقوم عليها الإدارة لصالح خدمة الموظفين، منها:

1 إعداد خطط تطويرية للموظفين المتميزين.

2 إبراز الأنشطة والمبادرات الريادية في الهيئة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

3 تقديم مهارات تصميم العمليات التشغيلية.

4 تعزيز فعالية وكفاءة العمليات.

5 إجراء تحليل العمليات التشغيلية.

6 إدارة التغييرات في العمليات التشغيلية.

7 إجراء التقييم والتدقيق الداخلي في هيئة الصحة بدبي.

8 إجراء عمليات التدقيق والتقييم الخارجية لإصدار الاعتمادات والشهادات في هيئة الصحة بدبي.

9 صياغة واعتماد الوثائق الداعمة لتطبيق نظم الجودة في هيئة الصحة بدبي.

10 استلام ومراجعة وتقديم الاعتماد أو طلبات الشهادات.

11 تسهيل ورش العمل التدريبية والتوعوية الخاصة بنظم الجودة.

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تتشكل إدارة الجودة والتميز في «صحة دبي» من ثلاثة أقسام رئيسة تعمل جميعها بشكل متكامل ومتناغم ومستمر

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تقدم إدارة الجودة والتميز المؤسسي 16 خدمة رئيسة تقوم عليها لصالح الموظفين في الهيئة

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يضطلع قسم إدارة العمليات بمهام، أولاها التطوير وفق اختصاصات المؤسسات والقطاعات والمستشفيات