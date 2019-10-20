17 مليار درهم حجم سوق التأمين الصحي في دبي

المصدر: حوار - يوسف سعد

تمثل «منظومة الضمان الصحي في مجملها ترجمة واقعية لمظاهر ومضمون الرفاهية التي تتميز بها الدولة بشكل عام، ودبي تحديداً، كما أنها تعد مظلة واسعة النطاق، تضم الآن أكثر من 5.1 ملايين بوليصة تأمين، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 600 ألف بوليصة عام 2013، قبل صدور قانون إلزامية التأمين في دبي، وفقاً لصالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، في هيئة الصحة بدبي، خلال حواره معنا وتالياً نصه:

ما حجم سوق التأمين الصحي في دبي؟

يصل حجم سوق التأمين الصحي في دبي الآن إلى أكثر من 17 مليار درهم سنوياً، كما تجاوز إجمالي مبلغ المطالبات التأمينية في النصف الأول من 2019، ثمانية مليارات درهم، ووصل عدد المطالبات التي مرت عبر البوابة الإلكترونية في الفترة نفسها إلى 16.18 مليون مطالبة، بنحو 100 ألف مطالبة تأمينية في اليوم، وتتيح مظلة الضمان الصحي لحامل البوليصة التأمينية الاستفادة من الخدمات وباقة التأمينات الصحية في أي مكان على مستوى الدولة، وذلك ضمن الشبكة المعتمدة التي تضم أكثر من 3000 منشأة صحية، و20 ألف طبيب معتمد، كما تضم سوق التأمين الصحي 75 شركة تأمين ومطالبات تأمينية، تقدم أكثر من 12 ألف بوليصة تأمين متنوعة الامتيازات، علماً بأن قيمة البوالص تراوحت بين 550 درهماً لفئات ذوي الدخل المحدود، وتفوق 50 ألف درهم للبوالص الأخرى.

اتفاقية

أبرمت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، اتفاقية بالغة الأهمية مع الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، الرائدة عالمياً في مجال البيانات والترميز، هل لنا أن نتعرف إلى طبيعة هذه الاتفاقية؟

بالفعل، أبرمت الهيئة هذه الاتفاقية، التي بموجبها اعتمدت نظام الترميز الطبي (CPT) 2018، الذي يعد الأحدث والأكثر تقدماً في العالم، لإدارة منظومة الضمان الصحي، وتوثيق علاقة مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين، وتفعيل أدوار جميع الأطراف المعنية، ومسؤوليتها تجاه المطالبات التأمينية، الخاصة بملايين المستفيدين من التأمين، التي تديرها الهيئة من خلال بوابة الـ(eClaimlink)، في مؤسسة دبي للضمان الصحي.

ترميز

ماذا يعني هذا النظام.. نظام الترميز؟

لأكثر من خمسين عاماً، خدمت CPT® احتياجات الأنظمة الصحية التي تعتمد على البيانات والتي تهدف إلى تحسين التكلفة والجودة والحصول على الرعاية. تعد اللغة الشاملة والموحدة لـ CPT® مجموعة من الرموز الموحدة والدقيقة الموثوق بها كلغة ترميز عالمية للإبلاغ عن الخدمات والإجراءات الطبية المقدمة للمرضى.

هل من تفصيل يوضح طبيعة أو هدف الاتفاقية؟

اتفاقية شراكة أبرمتها هيئة الصحة بدبي، مع الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، تدعم عملية التبادل الموحد لبيانات الخدمات الطبية بين مقدمي الرعاية وشركات التأمين في إمارة دبي، كما تمنح الهيئة - في الوقت نفسه - ترخيصاً لاستخدام المصطلحات الإجرائية (CPT®2018)، وهي مجموعة قوانين شاملة محمية بموجب حقوق الطبع والنشر من قبل AMA، والتي تتيح التشغيل البيني، وإعداد التقارير، والقياس، والتحليل، وتقييم الخدمات والإجراءات الطبية عبر نظام الرعاية الصحية في دبي.

تقنية

ماذا يعني للهيئة إدخال مثل هذه التقنية الحديثة في منظومة التأمين الصحي؟

إدخال ترميز CPT، يواكب التحولات الرقمية والذكية التي تشهدها دبي، كما يتفق وتوجهات الهيئة الرامية إلى التوظيف الأمثل للتقنيات والبرمجيات الحديثة في القطاع الصحي، وخاصة في منظومة التأمين الصحي، وسوق التأمين الذي يصل حجمه لأكثر من 17 مليار درهم، في وقت يشهد ديناميكية عالية وسريعة على مستوى العمليات والمطالبات المالية الجارية بين المؤسسات الصحية وشركات التأمين، والتي تقارب 100 ألف عملية في اليوم الواحد.

والنظام المستحدث، هو الأفضل عالمياً، وأنه بموجب اعتماده لإدارة شؤون التأمين الصحي في دبي، تكون الهيئة قد أرست قواعد جديدة للشفافية بين الأطراف المعنية كافة، من مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين والمنتفعين من الخدمات الطبية، الأمر الذي سيرفع من مستوى الثقة والرضا بين الجميع.

ولنظام الترميز CPT إمكانياته العالية في رصد الأمراض، من خلال تتبع الوصفات الطبية والبيانات التي يمكن تجميعها من عمليات التشخيص، الأمر الذي يعزز شبكة الوقاية من الأمراض، ويدعم اتخاذ وصناعة القرارات المستقبلية في هذا الشأن.

تصنيف

ما الفائدة العائدة على مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين من هذا النظام؟

استخدام وتوظيف أحدث تصنيف لرموز CPT لعام 2018 في دبي، يوفر لغة موحدة ومبسطة لمقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وTPA و DHIC كمنظم، مما يسهل على مقدمي الرعاية الصحية الفوترة بدقة أكبر عن الرعاية التي يقدمونها وضمان عمليات الموافقة الأسرع للمرضى.

ومع توفر أكثر من 10000 رمز للخدمات والإجراءات، سيكون بمقدور مقدم الرعاية الصحية تصنيف رموز CPT، واختيار الرمز الأكثر ملاءمة ودقة لكل معاملة طبية.

وللمزيد من التوضيح، نؤكد أن CPT® سيعزز eClaimLink، وهو نظام موحد ومتكامل لتبادل البيانات في دبي بين مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين، والجهات المختصة والمرضى، حيث ترتبط الخدمة الطبية برمز محدد، يظهر نوعيتها والتخصص المهني للطبيب، وما إذا كان المريض أتم حصوله على الخدمة أم لا، وبالتالي تكون المحاسبات والمطالبات المالية، وعملية (الفوترة) في نهاية الأمر مرضية للجميع، وتعكس في الوقت نفسه القيمة الحقيقية لكل خدمة.

وأود أن أختم حديثي في هذا الحوار، بالتأكيد على أن الترميز الطبي الدقيق مهماً لمقدمي الخدمات والدافعين عنها، ولكن نحن كجهة رقابية، فالمهم بالنسبة لنا هو تمكين الجهات المعنية، بما يضمن الاستقرار المالي واستدامة قطاع الرعاية الصحية. فالترميز الدقيق والفوترة الطبية، كل ذلك من شأنه تمهيد الطريق للانتقال من رسوم لخدمات مقدمة إلى الدفع مقابل الأداء، وهذا يعني الجودة العالية.

2019

تجاوز إجمالي مبلغ المطالبات التأمينية في النصف الأول من 2019 ثمانية مليارات درهم

16.18

وصل عدد المطالبات التي مرت عبر البوابة الإلكترونية في الفترة نفسها إلى 16.18 مليون مطالبة

75

يضم سوق التأمين الصحي بدبي 75 شركة تأمين ومطالبات تأمينية تقدم أكثر من 12 ألف بوليصة تأمين متنوعة الامتيازات