«دبي هيلث بوكينج. كوم» ينطلق لمرحلة جديدة من توسيع خدمة المتعاملين

المصدر: حوار - يوسف سعد

تحرص هيئه الصحة في دبي على توفير أنظمة رعاية صحية، ذكية، وفعالة، ومتكاملة، يسهل الوصول إليها، إلى جانب حماية الصحة العامة، وتحسين جودة الحياة في دبي، وذلك في ترجمة مباشرة لمجموعة الأهداف التنموية الاستراتيجية لدبي، والتي تشكل معاً رؤية الإمارة والخطة الاستراتيجية لعام 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ووفقاً لتوجهات دبي لتكون مدينة مبتكرة، كجزء من التحول الذكي، ومع أخذ الخطة الاستراتيجية في الاعتبار ومن أجل ترجمتها عملياً بتوظيف أحدث التقنيات في الرعاية الصحية، بادرت هيئة الصحة بدبي بمشروع (دبي هيلث بوكينج. كوم)، كأول منصة حكومية ذكية على مستوى الشرق الأوسط تتيح للمقيمين والزائرين حجز موعد طبي مباشر من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الموفر مجاناً على منصتي أبل وغوغل.

ويهدف المشروع، إلى ضمان الوصول الذكي إلى كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة في دبي، والحفاظ على نوعية وجودة الخدمات الطبية وتحسينها، وتحسين الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين والزائرين، ومن ثم تعزيز القطاع الصحي ليكون أكثر ديناميكية وأعلى كفاءة، وفقاً لما أكدته ميساء البستاني مديرة إدارة اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي، في حوارنا معها، الذي دار حول مشروع الهيئة الطموح (دبي هيلث بوكينج. كوم)، الذي تم إطلاق مرحلته الثانية ضمن معرض جيتكس 2019، الذي انتهى قبل يومين.

تحسين

في البداية نود التعرف إلى المشروع وفكرته الأساسية؟

«دبي هيلث بوكينج.كوم» هي منصة حجز المواعيد الفورية الأولى من نوعها والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية الحكومي منها والخاص في إمارة دبي، وتعتبر المبادرة انعكاساً واضحاً لحرص هيئة الصحة بدبي على توفير تجربة صحية مميزة، وحرصها أيضاً على تكامل خدماتها الذكية ومواكبة التغيرات السريعة التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب تلبية الحاجة الماسة لتوفير منصة تقلل من هدر الوقت والجهد على طالبي الرعاية للوصول للخدمات الطبية عالية الجودة في إمارة دبي.

تغيير

إلى أي مدى تخدم هذه المنصة، البند الخامس من وثيقة الخمسين (طبيب لكل مواطن)؟

تساهم المنصة الذكية الجديدة لهيئة الصحة بدبي، في تعزيز البند الخامس من وثيقة الخمسين (طبيب لكل مواطن)، ولا سيما ما يخص تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء والحصول على الاستشارات الطبية على مدار الساعة، حيث تهدف الهيئة - بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص - لتمكين إمارة دبي لتكون السباقة بالوصول للعدد الأعلى والأكفأ من الأطباء الذين يمكن حجز المواعيد معهم بشكل فوري.

هل هذا يعني أنه يمكن حجز المواعيد في أي وقت؟

تتيح منصة «دبي هيلث بوكينج.كوم» بمشاركة جدول مواعيد الأطباء في مرافق هيئة الصحة بدبي مع مرضاهم لمدة 3 شهور من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع (الملف الطبي الموحد - سلامة)،

كما تتيح المنصة عدة خيارات مع مرافق القطاع الخاص في دبي، منها الاختيار ما بين الربط الإلكتروني المباشر أو البوابة الخاصة لإدارة مواعيد الأطباء من خلال المرافق الصحية الخاصة بمزودي الرعاية الصحية.

حجز

ما الجديد في نظام المواعيد الفوري الذكي، الذي تتميز به المنصة؟

نظام المواعيد الفوري الذكي، هو قناة جديدة تتيح للزائرين من خارج الدولة إمكانية حجز موعد مع طبيب، من خلال الموقع أو التطبيق الذكي، مما يساهم في دعم السياحة الصحية في إمارة دبي. إضافة إلى توفير خاصية ذكية لتوفير رؤية واسعة النطاق بالاعتماد على البيانات (Big Data) لتوفير خيارات مواعيد مماثلة لنفس التخصص الطبي، لدى مرافق صحية أخرى حال عدم توفر المواعيد في نفس المستشفى أو العيادة.

كما تساعد هذه القناة في تقليل وقت الانتظار للحصول على المواعيد الطبية وتحسين معدل عدم الحضور للمرافق الطبية، مما يخفف من تحديات الكم الكبير للمواعيد الملغاة أو التغيب، والتي تتسبب في تخفيض كفاءة المنظومة الصحية، ومنع المرضى من الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، وإهدار الموارد القيّمة بما فيها وقت الأطباء، فضلاً عن خفض إنتاجية الكادر الطبي، وهو أمر ينعكس ويؤثر بالسلب في إمكانية تقديم الرعاية الصحية بالشكل الملائم.

خفض

هل لنا من نبذة سريعة عما تم في المرحلة الأولى من انطلاق هذا المشروع الطموح؟

تم في المرحلة الأولى إطلاق المنصة الذكية، وهو ما سهّل عملية حجز المواعيد بشكل ذكي وفوري، وخفضها إلى بضع ثوانٍ في المستشفيات والمركز الصحية الأولية والعيادات المختارة من القطاع الحكومي والخاص، وكان ذلك بمشاركة أطباء في عدد من المرافق الطبية على سبيل المثال لا الحصر مركزا (الطوار الصحي، والمنخول)، ومن القطاع الخاص مستشفى ميدكير، وميديور، وعيادة مراس فالينت.

تفعيل

الآن نحن في المرحلة الثانية من تفعيل منصة «دبي هيلث بوكينج.كوم»، ما الجديد لديكم في هذه المرحلة؟

تم في المرحلة الجديدة، ضم وتفعيل جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددهم (12) مركزاً، على مستوى هيئة الصحة بدبي، وبالتحديد في تخصصات (طب الأسرة العام، وطب الأسنان العام، وتخصص رعاية صحة الاسنان، وعيادات الإقلاع عن التدخين)، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تتبع الهيئة، وهي: (راشد، لطيفة، وحتا).

كما تمت إضافة 378 طبيباً، إلى الكادر الطبي القائم على المشروع، مع اتاحة جداول واضحة، متوفرة لحجز المواعيد المباشرة من قبل الجمهور، ليصبح إجمالي عدد الأطباء 700 طبيب.

كما تمت إضافة خاصية الدخول الموحد (UAEPass) لتمكين المتعاملين من الدخول إلى الموقع بكل يسر وسهولة.

ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى ضم جميع مرافق الرعاية الصحية الخاصة في إمارة دبي بحلول عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي يوفران خدمة التحقق من تغطية التأمين.

جودة

إلى أي مدى تخدم هذه المنصة المتميزة (إكسبو 2020 دبي)؟

من بين أهداف المنصة، الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتحسين نوعيتها في دبي. وفيما يتعلق بـ (إكسبو 2020 دبي)، فقد يحتاج أحد من رواد المعرض أو الزائرين إلى الخدمات الطبية، وبالتالي الذهاب للمستشفيات أو المراكز أو العيادات الطبية في دبي. وهذا بالطبع يتطلب حجز موعد، وهو ما توفره المنصة، بشكل متكامل، وبالطريقة التي تلبي رغبة المتعامل في الحصول على خدمات طبية تنافسية، من بين باقة الخدمات المطروحة.

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«دبي هيلث بوكينج.كوم» أول منصة حكومية ذكية في الشرق الأوسط تتيح حجز موعد طبي مباشر عبر أبل وغوغل

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تخدم المنصة (إكسبو 2020 دبي) من خلال تلبية احتياجات المتعامل في الحصول على خدمات طبية تنافسية

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المرحلة الجديدة للمشروع شملت ضم وتفعيل مراكز الرعاية الأولية والبالغ عددها 12 مركزاً، على مستوى «صحة دبي»