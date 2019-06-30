التدقيق الداخلي بهيكل «صحة دبي» يكفل الاستقلالية والشفافية

المصدر: حوار - يوسف سعد

تعد إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الصحة بدبي إحدى الإدارات بالغة الأهمية، وإحدى الإدارات ذات الأدوار الاستراتيجية الحيوية، وخاصة فيما يتعلق بقياس كفاءة التشغيل، وربط العمليات وما يتم إنجازه بقيمة ومستوى ودرجة الخدمة التي توفرها الهيئة لأفراد المجتمع بشكل عام، ومستوى الرعاية الصحية التي تقدمها «صحة دبي» في منشآتها الطبية للمرضى بوجه خاص، وفق ما أوضحته عالية مرجان مديرة إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الصحة بدبي، خلال حوارنا معها، والتي تؤكد أن الإدارة تعمل وتنفذ المهام المناطة بها وعينها وتركيزها على المتعاملين وسعادة المتعاملين ورضاهم، ودرجة وجودة الخدمات الطبية المتوفرة، ووفق هذا المبدأ، وفي إطار أفضل المعايير العالمية المعمول بها والأصول المهنية، تجرى أعمال التدقيق الداخلي والمراجعة بكل شفافية وموضوعية، وتالياً نص الحوار:

نشاط رقابي

بداية نود التعرف إلى مهمّة إدارة التدقيق الداخلي ونشاطه الأساسي؟

يقوم التدقيق الداخلي بأداء نشاط رقابي توكيدي واستشاري بشكل موضوعي ومستقل، ويعمل على إضافة القيمة والتحسين والمساعدة في تحقيق الأهداف من خلال منهج نظامي منضبط لتقييم وتحسين فاعلية نظم إدارة المخاطر، ونظم عمليات الضبط الداخلي وآليات الرقابة والحوكمة المؤسسية، بما يتسق ومعايير إطار الممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة من قبل معهد المدققين الداخليين العالمي (IIA)، بالإضافة إلى ذلك تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة التزام إدارات الهيئة بالأنشطة المالية، وتوافق هذه الأنشطة مع الشروط والقواعد والأنظمة واللوائح التي تخضع لها الهيئة، بالإضافة إلى التحقق من صحة البيانات المالية المرفوعة للإدارة بالتوافق مع أحكام وشروط القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي.

مبادئ

لعمليات التدقيق الداخلي بمختلف المؤسسات العالمية الناجحة، مجموعة من القيم والمبادئ هل لكم أن تحدثونا عنها؟

نعم عمليات التدقيق تستند في تطبيقاتها إلى مجموعة من القيم والمبادئ المؤسسية، التي تكفل كفاءة التشغيل داخل المؤسسات، وهيئة الصحة بدبي وبوصفها ومكانتها كمؤسسة صحية ناجحة، فهي تحرص على تطبيق هذه القيم، ومنها:

Ⅶ الاستقلالية والموضوعية في أداء أعمال التدقيق الداخلي.

Ⅶ بذل العناية المهنية اللازمة من قبل موظفي الإدارة.

Ⅶ الالتزام بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

Ⅶ العمل على التطوير المهني المستمر للإدارة وأفرادها.

درجة الاستقلالية تتوقف دائماً على تبعية الإدارة التبعية الفنية والإدارية، ووضعية الإدارة نفسها في الهيكل التنظيمي، فإلى أي قطاع تتبع إدارة التدقيق الداخلي؟

إدارة التدقيق الداخلي ولأهميتها وضرورة استقلاليتها، فهي تتبع المدير العام للهيئة مباشرة، وهذا ما يضمن تنفيذ قواعد الشفافية ويضمن الموضوعية، في الوقت نفسه تتبع سلطة تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي إلى المدير العام أيضاً.

استقلالية

حدثينا عن استقلاليّة التدقيق الداخلي ونموذج الاستقلالية المطبق في الهيئة؟

للتدقيق الداخلي الاستقلالية التامة غير المقيدة التي تمكنه من إنجاز أعماله بموضوعية، ولمدير عام الهيئة الدور الداعم للتحقق من استقلالية التدقيق الداخلي من خلال الهيكل التنظيمي وتحديد نطاق عمله وخططه السنوية، لتنفيذ مهام التدقيق وأسلوب إصدار ومتابعة تقارير التدقيق الداخلي وضمان تجرده من أي مسؤولية تنفيذية تحد من موضوعيته، بما يتفق مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي. كما ليس لدى إدارة التدقيق الداخلي أي سلطة أو مسؤولية مباشرة عن الأنشطة التي تقوم بمراجعتها ولا تتحمّل إدارة التدقيق أية مسؤولية عن وضع أو تنفيذ إجراءات أو نظم ولا تؤدي وظائف إدارية مباشرة (بما يشمل اللجان الإدارية).



تدقيق

ماذا عن نطاق عمل التدقيق الداخلي؟

يشتمل نطاق عمل إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة على عدة خدمات توكيدية واستشارية وذلك كما يلي:



خدمات التوكيد

وتتضمن خدمات التوكيد ما يلي:

Ⅶ التدقيق المالي

Ⅶ يناط بالإدارة عمليات التدقيق المالي والمتعلقة بما يلي:

Ⅶ التدقيق على إيرادات الهيئة.

Ⅶ التدقيق على مدفوعات الهيئة.

Ⅶ التدقيق على المعاملات الخاصة بأنشطة الموارد البشرية.

Ⅶ التدقيق على الحسابات الختامية.

Ⅶ يهدف التدقيق المالي إلى مراجعة التزام الأنشطة المالية للهيئة وتوافقها مع شروط وقواعد وأنظمة ولوائح محددة تخضع لها الهيئة، ومن مسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي تحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية كافية وفعالة والتحقق من التزام الإدارات التي يتم التدقيق عليها بالقوانين واللوائح التشريعية ذات العلاقة لأخذ الإجراءات التصحيحية والتحقق من صحة البيانات المالية المرفوعة للإدارة.



تدقيق العمليات التشغيلية المبني على المخاطر

يهدف هذا النوع من التدقيق إلى مراجعة أداء الأنشطة التشغيلية لدى إدارات الهيئة مقارنةً بأهدافٍ محددة، ويهدف هذا النوع من التدقيق بتقييم الأداء وتحديد الفرص المتاحة بغرض تقييم وتحسين فاعلية نظم إدارة المخاطر، ونظم عمليات الضبط الداخلي وآليات الرقابة والحوكمة المؤسسية، بما يتسق ومعايير الممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة من قبل معهد المدققين الداخليين العالمي (IIA) وإصدار التوصيات بهذا الشأن.



تدقيق نظم تقنية المعلومات

إن تدقيق نظم تقنية المعلومات قد تم تصميمه لمراجعة نقاط القوة والضعف، وكذلك تحديد أوجه القصور بالسياسات الحالية للنظم المستخدمة، وذلك بغرض تقديم خدمات التوكيد والتوصيات الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية لكل مستويات الإدارة، كما يمكن الاستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال عند الحاجة إلى ذلك.

خدمات الاستشارات:

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بتقديم خدمات استشارية مستقلة وموضوعية لمساعدة مديري الإدارات والوحدات التنظيمية على تحسين إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة المؤسسية، تخضع هذه الاستشارات إلى الرأي المهني لمدير التدقيق الداخلي.

2016

التحقق من صحة البيانات المالية يتم بالتوافق مع القانون (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي

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تعد إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الصحة بدبي إحدى الإدارات بالغة الأهمية وذات الأدوار الاستراتيجية الحيوية

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تم تصميم تدقيق نظم تقنية المعلومات لمراجعة حالتي القوة والضعف وكذلك تحديد قصور السياسات المستخدمة