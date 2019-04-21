9902 المرضى المستفيدون من خدمات «دبي للسكري»

المصدر: حوار - يوسف سعد

حرص مركز دبي للسكري منذ نشأته عام 2009 على تبني شعار «تحسين حياة كافة المصابين بداء السكري»، وعمل المركز في ضوء ذلك بحرص شديد على تقديم خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة، ضمن منظومة متكاملة من الرعاية الصحية، ووفق معايير وأنظمة دولية معتمدة، ويعد مركز دبي للسكري المركز الرائد والمتخصص في أبحاث وعلاج داء السكري.

وعدد المصابين بداء السكري المسجلين في المركز حتى نهاية العام 2018 بلغ 9902 مريض، فيما وصلت أعداد الزيارات للمصابين بالسكري خلال العام نفسه 33944 زيارة بينها 6265 زيارة جديدة، ما يظهر ثقة المرضى فيما يقدمه المركز من خدمات، ورضا المتعاملين مع المركز بشكل عام عن المستويات والتجهيزات وأساليب الوقاية والعلاج المتوفرة، إلى جانب الكفاءات الطبية والإدارية المتخصصة، التي تحرص على سعادة المرضى، وفقاً لعبد الله جمعة مدير الشؤون الإدارية لمركز دبي للسكري، الذي أكد خلال حوارنا معه أن المركز يتبنى في ضوء اختصاصاته إعداد برامج توعية لإيجاد مجتمع خالٍ من داء السكري ومضاعفاته من خلال العمل بروح الفريق الواحد والسعي الجاد لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المركز، وهذا نص الحوار:

نود التعرف بداية إلى نوعية الخدمات التي يقدمها مركز دبي للسكري ويعمل دائماً على تطويرها؟

الإمكانات التي يمتلكها مركز دبي السكري، بوصفه الرائد عالمياً في هذا التخصص الطبي الحيوي، ساعدت كثيراً في تنويع الخدمات، وأسهمت في الوقت نفسه في تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، وهنا نتحدث عن الإمكانات البشرية التي تضم أفضل الخبرات الطبية المتخصصة، ونتحدث عن التجهيزات والبرامج والحلول الذكية، وأساليب الوقاية والعلاج الحديثة والمتطورة.

وبالنسبة للخدمات، فهي تشتمل على:

الاستشارات التخصصية: وهنا نوضح أن جميع الاستشاريين الذين يعملون بمركز السكري من الحاصلين على البورد الأمريكي في علاج أمراض الغدد الصماء والسكري، ولديهم سنوات طويلة من الخبرة في علاج داء السكري.

التثقيف الصحي: حيث يعد مرض السكري من الأمراض التي تتطلب فريقاً طبياً متكاملاً من أجل الإحاطة الشاملة بعلاجه، بالإضافة إلى دعم الأسرة وتثقيفها، ولهذا السبب فإننا في مركز دبي للسكري نقدم التثقيف الصحي على جميع مستوياته ابتداءً من اللقاءات الفردية مع المريض وحتى المحاضرات الجماعية التي تهدف إلى تغطية جميع احتياجات المرضى (الخاصة والعامة).

اللياقة البدنية: ويقدم مركز دبي للسكري وحدة خاصة من أجل تقييم مستوى اللياقة البدنية لمرضى السكري، ومن ثم يتم تحديد النشاط الرياضي المناسب لكل مريض على حدة، وذلك بإشراف أخصائي الرياضة البدنية شخصياً.

فحص شبكية العين: يوفر مركز دبي للسكري أحدث التقنيات الخاصة بفحص شبكية العين، ومن خلال هذه التقنية يتم الحصول على صور ثلاثية الأبعاد للشبكية دون الحاجة لاستخدام أي نوع من القطرات لتوسيع بؤبؤ العين، وبذلك يسهم المركز كثيراً في حماية المرضى من أية مضاعفات قد تؤثر في قوة الإبصار لديهم، أو - لا قدر الله - تسبب العمى.

العناية بالقدم: تعد وحدة العناية بالقدم الأولى من نوعها في القطاع الحكومي، والتي تم افتتاحها في مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي، وهذه الوحدة مزودة بأفضل الأجهزة وأحدثها تطوراً، للعناية بمضاعفات السكري على القدم ويقوم بتشغيلها أخصائيون مؤهلون على أعلى مستوى.

خدمات

ماذا عن خدمات الإرشاد النفسي، هل يقدمها المركز أم أن نصائح الطبيب المعالج كافية للمريض؟

خدمة الإرشاد النفسي هي جزء أصيل من مجمل الخدمات التي يوفرها مركز دبي للسكري، وتشتمل على الدعم النفسي، والإرشادات الطبية المتخصصة، والعلاج السلوكي والإرشادات الفردية والإرشادات الأسرية، بجانب الإرشادات الخاصة بالأطفال والمراهقين، فضلاً عن دعم الآباء والأمهات.

ومن خلال خدمة الإرشاد يتولى المتخصصون علاج أية ضائقة نفسية أو عاطفية، وأيضاً الإرهاق الناتج عن السكري وأي ضغط من ضغوطات الحياة ذات الصلة.

هل لنا من نظرة سريعة على مجمل الاعتمادات الدولية التي حصل عليها المركز؟

لدينا قائمة مهمة للاعتمادات الدولية تضم:

شهادتين من الاتحاد الفيدرالي الدولي للسكري (IDF) عام 2017 وصالحة حتى ديسمبر 2019.

وتعد الشهادة الأولى مركز دبي للسكري مركزاً متميزاً عالمياً Center of Excellence.

أما الشهادة الثانية فتعد مركز دبي للسكري من المراكز المهمة المعتمدة في التعليم والتثقيف الصحي Center of Education.

كما حصل مركز دبي للسكري في نهاية شهر سبتمبر 2018 على الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة JCIA.

وحقق المركز خلال التقييم نتائج قياسية على مستوى العالم بالنسبة للتقييم الأول، وقد حصل المركز على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة JCIA بنتائج مشرفة.

Ⅶ وحصل المركز في شهر أبريل من العام الماضي على مجموعة بالغة الأهمية من شهادات الأيزو منها:

Ⅶ شهادة نظام إدارة الجودة أيزو 9001.

Ⅶ شهادة اعتماد معيار إدارة البيئة أيزو 14001.

Ⅶ شهادة إدارة السلامة والصحة المهنية أوساس OHSAS 18001

Ⅶ شهاد إدارة استمرارية الأعمال أيزو 22301

مشروعات

حدثنا عن المشروعات المستقبلية وأعمال التوسعات التي تخططون لها من أجل الحفاظ على ريادة مركز دبي للسكري؟

هناك العديد من المشروعات، من بينها مشروع التوسعة الداخلية لخدمات مركز دبي للسكري، وهي تستهدف إضافة خدمات طبية جديدة في تخصصات: (الأعصاب، والكلى، والعيون).

إلى جانب التوسعات المقترحة في الخدمات الحالية الطبية وغير الطبية، ومنها: توسعة الصالة الرياضية، وتحديث ونقل عيادتين للعناية بالقدم وإضافة عيادتين جديدتين، فضلاً عن توسعة عيادة الأطفال، وتوسعة الصيدلية، وإضافة صالة انتظار لعيادة القدم.

يحرص مركز دبي للسكري على تزويد مرضاه بأفضل التقنيات الحديثة الآمنة في علاج السكري، فماذا لديكم في هذا الجانب؟

لدينا مجموعة من أفضل وأحدث التقنيات، منها: جهاز مضغة الأنسولين، وهو جهاز إلكتروني صغير بحجم الهاتف الجوال، وتقوم المضخة بأداء عمل شبيه بوظيفة البنكرياس السليم من خلال الحقن المستمر للأنسولين تحت الجلد، وتعوّض المضخة عن الحاجة إلى حقنة متكرّرة من خلال توصيل جرعات دقيقة من الأنسولين سريع المفعول على مدار الساعة في اليوم بكمية تتطابق بشكل كبير مع احتياجات جسم المريض.

إلى جانب ذلك هناك جهاز نظام (فري ستايل ليبري فلاش)، لمراقبة الجلوكوز، وهو عبارة عن مجس صغير يقيس الجلوكوز تلقائياً ويخزن القراءات باستمرار ليلاً ونهاراً، فضلاً عن تقنية مراقبة المرضى عن بعد Tele Monitoring.

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تعد وحدة العناية بالقدم الأولى من نوعها في القطاع الحكومي، والتي تم افتتاحها في مركز دبي للسكري

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تضم قائمة الاعتمادات الدولية التي نالها مركز دبي للسكري شهادتين من الاتحاد الفيدرالي الدولي للسكري «IDF»

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يوفر المركز أحدث تقنيات فحص شبكية العين، والتي من خلالها يتم الحصول على صور ثلاثية الأبعاد للشبكية