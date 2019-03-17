«دبي هيلث بوكينج. كوم» منصة لإسعاد المرضى

المصدر: Ⅶ حوار - يوسف سعد

تعد «دبي هيلث بوكينج. كوم» «DubaiHealthbookig.com».. منصة لحجز المواعيد الفورية الأولى من نوعها بهدف تحسين كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية الحكومي منها والخاص في إمارة دبي، وتأتي المبادرة ترجمة مباشرة لاهتمام هيئة الصحة بدبي البالغ بتحسين رعاية المرضى وتوفير تجربة استشفاء مميزة لهم، وضمن حرص الهيئة على تكامل خدماتها الذكية ومواكبة التغيرات السريعة الجارية في منظومة الرعاية الصحية، وفي إطار سعي هيئة الصحة بدبي الدائم نحو توفير منصة تقلل الهدر للوقت والجهد على طالبي الرعاية للوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة في إمارة دبي، بأبسط الطرق.

وجاءت المبادرة ثمرة عمل فريق الابتكار في الهيئة في دورة التحسين 2018. هذا بإيجاز ما تقوله ميساء البستاني مدير إدارة اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي، قائد فريق الابتكار في دورة التحسين (2018)، عن المبادرة النوعية «DubaiHealthbookig.com»، في مقدمة حوارنا معها، حيث أكدت أن المبادرة فرصة مهمة لتعزيز اتخاذ القرار الصحي وخطط التطوير، كما تعد المبادرة فرصة مهمة للمتعامل نفسه حيث تمنحه إمكانية الاختيار بين مقدمي الخدمة وفق التخصص الطبي المطلوب، حالة عدم توفر حجز في مستشفى أو مركز صحي ما، وإلى نص الحوار:

ما هي الفكرة الأساسية التي انطلقت من أجلها المنصة الجديدة «DubaiHealthbookig.com»؟

تساهم المنصة الذكية الجديدة لهيئة الصحة بدبي، في تعزيز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال وثيقة الخمسين التي تؤكد على تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء والحصول على الاستشارات الطبية على مدار الساعة، حيث تهدف هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص لتمكين إمارة دبي لتكون السباقة بالوصول للعدد الأعلى من الأطباء الذين يمكن حجز المواعيد معهم بشكل فوري.

وفي هذا الإطار تسمح منصة «DubaiHealthbookig.com» بمشاركة جدول مواعيد الأطباء في منشآت هيئة الصحة بدبي مع مرضاهم في جميع أيام الأسبوع عبر الربط المباشر مع نظام الملف الرقمي الموحد وبالمثل مع المنشآت الطبية في القطاع الخاص، حيث تتاح إمكانية الربط المباشر أو إدارة مواعيد المرضى عبر القناة الذكية الخاصة بمزودي الرعاية الصحية.

دوافع

ماذا عن الأسباب أو التحديات التي دفعت لتبني الهيئة فكرة هذه المبادرة غير المسبوقة وتنفيذها؟

تولي هيئة الصحة في دبي اهتماماً كبيراً لتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من قبل قطاعات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة بما في ذلك العيادات الخارجية. وتواجه المرضى العديد من التحديات في العيادات الخارجية مثل وقت الانتظار الطويل للحصول على موعد جديد، ووقت آخر لرؤية الطبيب، بالإضافة إلى وقت الحصول على تصريح التأمين والموافقات. كما يواجه سكان دبي وزوارها تحديات للعثور على المعلومات المستقاة من مصدر موحد ومعتمد وموثوق فيه عن مقدمي الرعاية الصحية والتخصصات والمرافق الطبية.

في الوقت نفسه تواجه عملية الحجز في هيئة الصحة بدبي تحديات أخرى مثل وجوب الحضور الشخصي في المراكز الطبية من أجل الحصول على المواعيد، وبروتوكولات الإحالة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية المتخصصة في المستشفيات، وموازنة الطلب مع العرض، والتأخير الحاصل للتأكد من إمكانية المريض للعلاج عبر التأمين والتغطية المتاحة له عند مكتب التسجيل، وتوافر الطبيب، وعدم وجود محرك للبحث يسهل الوصول للمعلومات المطلوبة، وما إلى ذلك.

وللتغلب على كل هذه التحديات، وتحسين رحلة المريض وإسعاده، جاءت مبادرة«DubaiHealthbookig.com».

هل تنحصر فائدة المنصة الذكية الجديدة في تجنب المرضى لهدر الوقت والجهد وفقط؟

تمتاز المنصة الجديدة بتقليل الوقت والجهد على المرضى لحجز المواعيد بالطريقة التقليدية، ويقلل من نسبة عدم الحضور بشكل كبير جداً، حيث يتم بتذكير المريض بالمواعيد من خلال الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني بشكل تلقائي، وإلى جانب ذلك يساعد نظام المواعيد الفوري الذكي الجديد في تحسين معدل عدم الحضور للمنشآت الطبية ويخفف من تحديات الكم الكبير للمواعيد الملغاة، والتي تؤثر بدورها في كفاءة المنظومة الصحية، وتحد من إمكانية حصول المرضى على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، إلى جانب التأثيرات السلبية الأخرى للمواعيد الملغاة من إهدار الموارد القيّمة بما فيها وقت الأطباء وإنتاجيتهم وإنتاجية العاملين في القطاع الصحي بشكل عام.

ولا تتوقف فائدة المنصة عند هذا الحد، إذ تمنح طالبي الرعاية والمرضى أداة تقنية ذكية لتحقيق الاستفادة المثلى من منظومة الرعاية الصحية وتقييم الخدمات الطبية ودرجة جودتها بحيادية، إلى جانب دعم مقدمي الرعاية الصحية وتعزيز إمكانياتهم للتغلب على أية مشكلة تتعلق بحجز المواعيد.

أنظمة ذكية

ماذا عن الهدف العام لهذه المنصة الذكية.. ما الذي ترمي إليه هيئة الصحة بدبي من وراء إطلاق «DubaiHealthbookig.com»؟

تهدف هيئة الصحة في دبي إلى توفير أنظمة رعاية صحية يسهل الوصول إليها، وذلك بطرق وأساليب ذكية، وفعالة، ومتكاملة، تضمن توفير خدمات طبية عالية الجودة، وحماية الصحة العامة، وتحسين نوعية الحياة داخل دبي، وصولاً إلى رضا أفراد المجتمع بشكل عام وسعادة المتعاملين والمرضى على وجه التحديد.

هل لكم تسمية المنشآت الطبية الحكومية والخاصة التي تضمنتها المنصة الذكية «DubaiHealthbookig.com» في مرحلتها الأولى؟

تم في المرحلة الأولى تفعيل هذا النظام، الذي يسهّل عملية حجز المواعيد بشكل ذكي وفوري ببضع ثوانٍ مع مستشفيات ومراكز تابعة للرعاية الصحية الأولية وعيادات مختارة من القطاع الحكومي والخاص، بإشراك أطباء في عدد من المرافق الطبية على سبيل المثال لا الحصر (مستشفى حتا ومركزي الطوار الصحي، والمنخول الصحي والمستشفى الأمريكي في دبي، وميدكير، وميديور، وعيادة مراس فالينت)، وتستهدف هيئة الصحة بدبي، ضم أغلب المنشآت الطبية في إمارة دبي لمنصتها الجديدة الذكية بحلول عام 2020.

من المؤكد وبموجب هذه المبادرة الطموحة، أن هيئة الصحة بدبي، حددت العديد من الأهداف والتوقعات الأخرى، هل لنا التعرف إليها؟

تتمثل الرؤية العامة الشاملة لهذه المبادرة وأهدافها في:

Ⅶ المساهمة في تحقيق أهداف دبي الذكية ودعم معرض إكسبو 2020 دبي.

Ⅶ تبني مبادرة «وثيقة الخمسين» والخاصة بــ(توفير طبيب لكل مواطن).

Ⅶ توحيد إجراءات العمل لكافة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الحكومي والخاص في دبي.

Ⅶ زيادة الإنتاجية لهيئة الصحة بدبي من خلال منظومة محسنة ومعززة.

Ⅶ سهولة استخدام النظام الجديد من قبل المستخدمين في هيئة الصحة بدبي سواء الموظفين أو المرضى.

Ⅶ توفير التقارير الإحصائية ولوحة القيادة لمستخدمي الأعمال في الهيئة، ومزودي الرعاية الصحية والمرضى.

Ⅶ تعزيز وصول المقيمين والزوار إلى الرعاية الصحية لمقدمي الرعاية الطبية والأطباء من خلال توفير منصة حجز مبتكرة متكاملة مع مرافق الرعاية الصحية الحكومية والخاصة في دبي.

Ⅶ تمكين الخدمة الذاتية لحجز المواعيد من خلال توفير البوابة الذكية والتطبيق الذكي على الهواتف المحمولة.

Ⅶ تقليل وقت انتظار المريض للمواعيد والزيارات من خلال توفير قنوات الحجز عبر الإنترنت.

Ⅶ تخفيض النسبة المئوية لعدم حضور المرضى باستخدام التنبيهات والإشعارات الذكية.

Ⅶ تحسين تجربة المريض وزيادة السعادة.

Ⅶ بناء فهم أعمق لعملاء خدمات الرعاية الصحية الحاليين والمستقبليين من أجل تنظيم تجربة شخصية متعددة القنوات تعزز المشاركة الأعمق في رحلة حجز المواعيد.

Ⅶ توفير بوابة حجز موحدة تتماشى وتتكامل مع نظم مقدمي الرعاية الصحية.

Ⅶ تقديم خدمات أكثر ذكاءً عبر أتمتة مهام سير العمل وقوانين الأعمال الديناميكية وتعاون أوثق بين المؤسسات الحكومية لدفع وزيادة الأداء التشغيلي.

Ⅶ تقديم ملاحظات مباشرة ومعلومات التقييم حول تجربة المريض لكل من مقدمي الرعاية الصحية والمرافق.

Ⅶ توفير منصة حجز متعددة اللغات للزوار والمقيمين والسائحين.

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«دبي هيلث بوكينج. كوم» تأتي ضمن تبني مبادرة «وثيقة الخمسين» والخاصة بــ«توفير طبيب لكل مواطن»

2020

تستهدف «صحة دبي» ضم أغلب المنشآت الطبية في الإمارة إلى منصتها الجديدة الذكية بحلول 2020

02

المبادرة تساهم في توحيد إجراءات العمل لمقدمي الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص