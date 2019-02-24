التقنيات الحديثة حققت طفرة نوعية في طب الأسنان

المصدر: حوار - يوسف سعد

يعد «دنتورال» رؤية جديدة لرعاية وصحة الفم والأسنان، (أحد الأهداف الاستراتيجية الـ15 للهيئة) تتوافق في أهدافها ومضمونها ومنطلقاتها الطبية الأساسية مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، وأهدافها الخاصة بتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

في الوقت نفسه يشمل «دنتورال» أحد أهم البرامج الوقائية والعلاجية التي تتبنى الهيئة تنفيذها من خلال إدارة خدمات الأسنان، بالإضافة إلى وضع بروتوكول صحة الفم والأسنان على مستوى إمارة دبي، وهو أيضاً البرامج التي تمكن فيها الهيئة من تحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات والوسائل المبتكرة.

هذا ما أوضحته الدكتورة حمدة المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي، حول البرنامج، حيث أشارت في بداية الحوار إلى أن «دنتورال» انطلق بقوة مع انطلاقة استراتيجية الهيئة في 2016، وحقق نتائج لافتة في أوساط المجتمع بدبي، كما حقق معدلات استقطاب عالية لرواد معرض الصحة العربي، الذي شهدته دبي، مؤخراً، حيث كان البرنامج محل اهتمام الأطباء والمتخصصين وعدد كبير من مسؤولي الصحة من داخل الدولة وخارجها، ممن حرصوا بشدة على التعرف إلى تفاصيله وكيف نجح في تعزيز مفاهيم الوقاية والعلاج في واحدة من التخصصات الطبية بالغة الأهمية، وتالياً نص الحوار:

قبل الحديث عن برنامج «دنتورال»، نريد توضيحاً عما تقدمه إدارة خدمات طب الأسنان في الهيئة؟

إدارة خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي، واحدة من الإدارات السباقة - عالمياً - في الاستحواذ على أفضل التجهيزات والتقنيات الذكية، ومن بينها تقنية «الطباعة ثلاثية الأبعاد» وغيرها من الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية، التي يقوم عليها نخبة من الأطباء والمتخصصين والفنيين، ممن يعملون بحرص ويتفانون في أداء رسالتهم تجاه المرضى والمتعاملين مع عيادات الأسنان بوجه عام، وقد أحدث استعانة الإدارة بمثل هذه التقنيات، طفرة حقيقية في الوقاية والعلاج من أمراض الفم والأسنان، ورفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمتعاملين.

ومن الإمكانيات البشرية والتقنية التي تمتلكها عيادات الأسنان، نجحت الإدارة في تقديم خدمات نوعية تنافسية، رفعت من معدلات ثقة ورضا المرضى والمترددين على العيادات، وهو الهدف الذي نعمل عليه في إدارة خدمات طب الأسنان.

نموذج وقائي

بالعودة للحديث عن برنامج «دنتورال»، ما الذي يميز هذا البرنامج عن سائر البرامج الوقائية والعلاجية المماثلة؟

يقدم برنامج «دنتورال» نموذجاً وقائياً مميزاً لمشكلة صحية يعاني منها أطفال المدارس في العالم، ويعاني منها العديد من البالغين، حيث ترتفع معدلات المشكلات الصحية الخاصة بالفم والأسنان، وفق ما تظهره تقارير منظمة الصحة العالمية، التي تربط مستوى صحة الفم بالعديد من الأمراض المزمنة والخطرة.

وإلى جانب أطفال المدارس يركز البرنامج في حملته الوقائية الموسعة، على المصابين أو المعرضين للإصابة بداء السكري والأمراض المزمنة ذات العلاقة، إضافة إلى كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال الرضع، والمراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية كافة، وخاصة أصحاب الهمم منهم.

وهو يشتمل البرنامج على أربع مبادرات رئيسة هي: تطوير برامج التوعية، و(البرنامج الوقائي لطب الأسنان)، وتطوير وإطلاق بروتوكولات طب الأسنان في دبي، وإيجاد حلول مبتكرة لتقديم خدمات عالية المستوى في الأقسام المعنية بصحة الفم والأسنان.

ما الأهداف التي دفعت لإطلاق برنامج «دنتورال»؟

هناك أربعة أهداف رئيسة وراء إطلاق برنامج «دنتورال»، هي:

إدخال الابتكار في نشر الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان، من خلال ربط مشاكل الأسنان واللثة بالأمراض المزمنة وتأثيرها على الصحة العامة.

والكشف المبكر عن الأمراض الفموية وإعداد البرامج الوقائية التي تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن على وجه التحديد.

وتأسيس مرجعية بأعلى المعايير لتقديم التوجيه والاستشارة الطبية السليمة والمعلومات العلمية، ومن ثم تأسيس قاعدة معتمدة للبروتوكولات والقواعد الإرشادية التي من شأنها مساعدة أخصائي الرعاية الصحية والاجتماعية وتعزيز دوره في تنمية الوعي المجتمعي بالعناية بالفم والأسنان.

وكذلك تأسيس أول مركز يعنى بالابتكار في مجال صحة الفم والأسنان، وتوفير نموذج رعاية بمفاهيم صحية حديثة وأكثر تطوراً، على جانب تعزيز البحث العلمي، وتوفير شبكة اتصال واسعة النطاق لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لمجموعة أخصائيين الرعاية الصحية، فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان.

إجراءات

ذكرتم أن «دنتورال» انطلق بقوة.. هل من حصيلة محددة أو نتائج ملموسة تحققت خلال العام الماضي الذي شهد إطلاق البرنامج؟

خلال العام الماضي استهدفت هيئة الصحة بدبي ما يربو على 11 ألف طالب وطالبة في 30 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة في دبي، ببرنامجها الوقائي والعلاجي «دنتورال»، حيث تم الكشف على فم وأسنان الطلبة وتزويد الطلبة بعنصر الفلورايد إلى جانب إجراء الحشوات الوقائية للأسنان، وغير ذلك من إجراءات الوقاية والعلاج التي تمت.

وكشفت إحصاءات الهيئة عن نجاح برنامج رعاية الفم والأسنان «دنتورال»، في خفض معدلات تسوس الأسنان لدى طلبة مدارس دبي (الحكومية والخاصة)، بمقدار يفوق 4% خلال عام واحد، فيما لا يتجاوز المعدل القياسي العالمي لخفض نسبة التسوس عن 1% في السنة.

انخفاض

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن قرابة 60-90 % من أطفال المدارس في العالم يعانون من مشكلات تسوس الأسنان، وما يصاحبها من مشكلات صحية أخرى مرتبطة بالفم.

في الوقت نفسه نفذت الهيئة عن طريق إدارة خدمات طب الأسنان 200 حملة توعوية، على مستوى أفراد المجتمع بفئاته وشرائحه المختلفة العام الماضي وحده مستهدفة 8739 شخصاً، وقد استفاد من الحملة أكثر من 20 ألف شخص من سكان دبي منذ انطلاق البرنامج 2016، بمن فيهم مجموعة كبيرة من أصحاب الهمم من مختلف الأعمار.