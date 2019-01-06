«صحة دبي» تستحوذ على تقنية الذكاء الاصطناعي لفحص شبكية العين

المصدر: حوار - يوسف سعد

يعمل قطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة بدبي على الإشراف على المراكز التخصصية وتطوير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين رحلة المتعامل وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والإشراف العام عليها للارتقاء بخدماتها بأعلى المستويات العالمية والتي تتماشى مع استراتيجية دبي 2021 لتلبية احتياجات المتعاملين وتجاوز توقعاتهم لتحقيق مكانة مميزة على خارطة السياحة العلاجية.

وتعزز الهيئة خدماتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منشآتها الصحية، حيث بدأت العمل على خطة مستقبلية لإدخال الذكاء الاصطناعي لفحص شبكية العين.

ويضم القطاع 6 مراكز تخصصية، وهي مركز الثلاسيميا ومركز دبي للإخصاب ومركز دبي للأبحاث ودم الحبل السري ومركز دبي للسكري، ومركز الطب التكميلي ومركز العلاج الطبيعي، ولدى هذه المراكز خطط تشغيلية تتوافق مع استراتيجية هيئة الصحة، ومتصلة بمؤشرات الأداء وتقارير الإنجاز، وتقدم بشكل دوري إلى مؤسسة دبي للرعاية الصحية.

هذا ما ذكره الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في الهيئة، خلال حوارنا معه الذي استهله بالإشارة إلى الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة JCIA الذي حصل عليه مركز دبي للسكري، والذي يمثل واحداً من أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة مع نهاية عام 2018، والذي يعد إضافة جديدة لرصيد الإنجازات المتوالية التي حققتها هيئة الصحة بدبي، وبالتحديد على مستوى مراكزها الصحية التخصصية، وتالياً نص الحوار:

هل ستضم هيئة الصحة بدبي أية مراكز متخصصة أخرى في المرحلة المقبلة أم لا؟

جارٍ العمل على إنشاء مركزين لغسل كلى في البرشاء والطوار، وسيتم ضمهما إلى قطاع الرعاية التخصصية، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الكلى واستيعاب كافة الحالات المرضية.

تقنيات

هل بدأ قطاع الرعاية الصحية التخصصية بتوظيف الذكاء الاصطناعي في المراكز؟

تعزز الهيئة خدماتها عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منشآتها الصحية، وخطة مستقبلية بدأنا العمل عليها، بإدخال الذكاء الاصطناعي لفحص شبكية العين، عبر تصوير قاع العين والاستفادة من بنك المعلومات وكافة التفاصيل الخاصة بالمريض، وتحليل تلك البيانات وتشخيص الحالة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وقراءة الصورة وتحليلها وتقديم تقرير مباشرة عن الحالة بوقت قياسي، ومتوقع أن النتائج تكون دقيقة.

مستشفى مصغر

يشغل مرضى الإقامة الطويلة أسرة مستشفيات الهيئة، هل ثمة خطة لافتتاح مستشفى مصغر لاستيعابهم؟

تعتزم الهيئة افتتاح مركز متكامل لمرضى الإقامة الطويلة، ونقل مرضى الإقامة الطويلة من المستشفيات التابعة للهيئة (دبي وراشد ولطيفة وحتا) إلى المركز الجديد، وخاصة المرضى الذين تجاوزوا الشهرين وبحاجة إلى رعاية تمريضية وتأهيلية، وحاليا المركز تحت الإنشاء، ومتوقع استيعاب كافة الحالات وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

الإقبال كبير على مركز دبي للإخصاب، هل هناك خطة للتوسعة؟

لدى الهيئة خطة لإنشاء مركز متكامل جديد للإخصاب في حرم مستشفى لطيفة، وهو حالياً في مرحلة التخطيط، ومتوقع افتتاحه في 2020، لتغطية الطلب المتزايد على المركز الحالي، وتلبية احتياجات المتعاملين، ونود الإشارة إلى أن عدد زيارات المرضى الإجمالي وصل في 2017 إلى 23565، وبلغ عدد الزيارات في الربع الأول من عام 2018 إلى 5900، أما المعدل اليومي للقدرة الاستيعابية للمركز فيتراوح ما بين 60 إلى 120 مراجعاً.

ويقدم المركز عمليات أطفال الأنابيب وعمليات الحقن المجهري وسحب البويضات والتلقيح الاصطناعي وخدمات الفحص بالموجات الفوق صوتية، وخدمات تجميد العينات البشرية من بويضات وأجنة، وخدمات الفحوصات الجينية للكشف عن الأمراض الجينية وتحديد جنس المولود، وحصل المركز على شهادة الاعتماد الدولي من الهيئة الكندية لاعتماد مختبر علم الأجنة بمركز دبي للإخصاب كأول مختبر تخصصي يحصل على الاعتماد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وحصل المركز على 4 نجوم من خلال المشاركة في تقييم خدمات الـ 7 نجوم لحكومة دولة الإمارات.

إقامة داخلية

الحاجة ملحة لتخصيص مراكز إقامة داخلية لتأهيل المرضى، هل ثمة خطة لتقديم خدمات داخلية في مركز دبي للعلاج الطبيعي؟

سيتم إدراج خدمات إقامة داخلية للمرضى لتقديم العلاج التأهيلي في الربع الأول من العام الجاري، عبر تقديم خدمات متكاملة للمرضى بواقع 30 سريراً، وتم عقد شراكات عالمية مع مراكز تخصصية لتطوير الخدمات المقدمة، وتتراوح مدة بقاء المريض ما بين أسبوع إلى 4 أشهر كأقصى حد، ويعتمد ذلك على الحالة الصحية للمريض، وهناك اشتراطات لدخول وخروج المرضى، وسيتم تخصيص الطابق العلوي من المركز للخدمات الداخلية للمرضى، فضلاً عن تعيين كادر طبي وتمريضي.

قدرة استيعابية

ماذا عن القدرة الاستيعابية لأعداد المرضى الذين يراجعون المركز؟

تصل القدرة الاستيعابية في اليوم إلى 192 مريضاً لليوم الواحد، و3860 مريضاً في الشهر، ونعمل حالياً على وضع خطة متكاملة لتقديم خدمات مسائية للمرضى، لاستيعاب الأعداد الكبيرة.

وحصل المركز على الاعتماد الدولي لمرافق الخدمات الخارجية وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، ويقدم المركز خدمة التأهيل الطبي، وفحص سريري من قبل فريق طبي متعدد الاختصاصات، فضلاً عن الإجراءات التداخلية (حقن بمحيط المفصل، حقن الدكستروز، حقن الكورتزون داخل المفصل، حقن حمض الهيالورونك داخل المفصل، حقن البلازما الغني بالصفائح الدموية مع أو بدون حمض الهيالورونك، حقن البوتكس)، فضلاً عن العلاج الطبيعي والوظيفي للبالغين والأطفال، وعلاج النطق (أطفال)، والعلاج المائي، وتقويم العظام، والخدمة الاجتماعية، والعلاج النفسي الداعم.

ثمة إقبال لافت على الطب التكميلي وعلاجاته في الآونة الأخيرة، هل هناك خطة للتوسعة وإدراج خدمات جديدة تلبي احتياجات المرضى؟

العمل جارٍ على تهيئة مبنى مستقل لمركز الطب التكميلي في مستشفى راشد، بغرض التوسع في الخدمات المقدمة، وإدراج الحجامة وعلاجات تكميلية أخرى، ومنها إدخال حقن الأوزون في العمود الفقري لعلاج مشاكل الديسك، والعلاج بالاستخلاب أو إزالة المعادن الثقيلة، وإضافة العلاج والتداوي بالأعشاب، والعمل على إدراج علاجات الطب التكميلي ضمن الضمان الصحي، والمشاركة في برامج السياحة العلاجية واستقطاب المرضى من خارج الدولة، وفعلياً هناك زيادة في الإقبال على الأنواع المختلفة من الطب التكميلي وعلاجاته، وسيتم تدشين المركز العام الجاري، وهناك خطة لوضع برامج توعوية لأهمية الطب التكميلي، واستقطاب كفاءات طبية في هذا المجال.

تطوير

وماذا عن الخدمات التي تقدم حالياً في المركز؟

يعمل القطاع على إعداد وتطوير استراتيجية شاملة للطب التكميلي بهدف تطويره واعتماد المنهجية والبحث العلمي في تطبيقه وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة في إعداد الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال الطب التكميلي، وتحديداً العلاج بالأوزون والعلاج بتقنية الميتاترون والعلاج بالطاقة السالبة وموجات سكالار والرنين الحيوي.

وتصل القدرة الاستيعابية في اليوم لعيادة الأوزون إلى 3500، وعيادة الرنين الحيوي يستوعب 1169، أما عيادة الميتاترون فتستوعب 500 مريض.

هل هناك خطة لتوسعة الخدمات في مركز دبي للسكري؟

هناك خطة لتوسعة الخدمات وتقديمها في الفترة المسائية لتلبية احتياجات المتعاملين، ومتوقع العام الجاري تفعيل الخدمات المسائية، وتوجد توسعة داخلية لمركز السكري، عبر إضافة خدمات طبية جديدة، كعلاج العيون وأمراض القلب والكلى التي تصيب المرضى نتيجة السكري، فضلاً عن تعزيز الخدمات الحالية لقدم مريض السكري وتعزيز عيادات السكر للكبار والصغار، ومتابعة مرضى السكري في منازلهم عبر تطبيق ذكي لمتابعة المؤشرات الحيوية، وربطه مع المركز لمتابعة الحالات وإرشادهم، وحالياً 50 مريضاً استفادوا من الخدمة الذكية المنزلية.

كم وصل عدد المراجعين للمركز؟

وصل عدد المراجعين للمركز في عام 2017 إلى 32190، والقدرة الاستيعابية في اليوم 200 مراجع، وحقق المركز نسبة رضا وصلت 100 %، لتميزهم بتقديم خدمات تخصصية لمرضى السكري، ويقدم المركز خدمات الاستشارات التخصصية للغدد الصماء، والتثقيف الصحي، فضلاً عن خدمة التغذية والعناية بالقدم وفحص شبكية العين والصحة النفسية والعلاج الطبيعي، واللياقة البدنية (صالة رياضية)، والمركز يقدم دورات تدريبية لأطباء الرعاية الصحية الأولية على البروتوكولات العالمية في مكافحة مرض السكري.

وهناك لجنة مكافحة مرض السكري في الهيئة قامت على عمل سجل إلكتروني ذكي على مستوى الهيئة لحصر أعداد مرضى السكري المراجعين في المستشفيات والمراكز التابعة للهيئة، ومسح صحي لقياس نسبة انتشار السكري في دبي بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الأخرى، ويعمل المركز على إعداد الأدلة الإرشادية والمعايير العلمية لإدارة المرض بما يشمل الوقاية والعلاج واتباع أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة مع الوحدات التنظيمية المعنية لتطوير نظام الرصد والتبليغ للأمراض المزمنة شاملة مرض السكري بنوعيه.

تطابق نسيجي

يضطر العديد من المرضى للسفر خارج الدولة من أجل التأكد من مسألة طبية مهمة تعرف بالتطابق النسيجي، هل يقدم مركز دبي لدم الحبل السري تلك الخدمة؟

يتميز المركز بإجراء فحص التطابق النسيجي الجزيئي بين المتبرع والمتلقي للزراعة، لإعفائهم من السفر للخارج لإجراء تلك الفحوصات الدقيقة، وهناك دراسة كمشروع لزراعة الخلايا الجذعية والنخاع بالشراكة في مستشفى دبي وإدارة المختبرات في الهيئة.

فضلاً عن ذلك يعمل المركز على استقطاب وتسجيل الأمهات الحوامل لحفظ أو التبرع بدم الحبل السري للمواليد، ومعالجة وحدات دم الحبل السري واستخراج وتخزين دم الحبل السري، ووصل عدد المراجعين في النصف الأول من العام الماضي 438 مراجعاً، ومعدل نسبة ازدياد عدد المراجعين في السنوات بين 2015-2017 وصل 39%، أما القدرة الاستيعابية للمركز فهي عشرة مراجعين يومياً، وهناك خطة لحصول المركز على الاعتماد الدولي.

فضلاً عن ذلك يقدم المركز جلسات تدريبية للطبيبات والممرضات والقابلات وورش عمل للتدريب على السبل المثلى لسحب وتجميع وحدات دم الحبل السري وقت الولادة، والقيام بفحص مؤشرات أمراض الالتهابات المرضية وتوفير نتائجها في الملف الطبي الإلكتروني، ونشر الوعي والتثقيف بين أطياف المجتمع العام والعنصر النسائي خاصة عن أهمية تقنية دم الحبل السري والخلايا الجذعية.

حققت الدولة ودبي نتائج مبشرة للحد من مرض الثلاسيميا، هل هناك حالات جديدة تم اكتشافها؟ وهل انتهت دبي من السجل الخاص بمرضى الثلاسيميا؟

لا يوجد تسجيل أي حالة جديدة للثلاسيميا، منذ 3 سنوات لم تسجل حالات ثلاسيميا من مواطني دولة الإمارات ومن إمارة دبي بفضل الجهود الكبيرة التي تبذل والتوعية الصحية في هذا الموضوع، وهناك سجل لمرضى الثلاسميا على مستوى دبي، ووصلت نسبة رضا المرضى إلى 95 % ويعمل المركز على إضافة أجهزة ذكية لرفع جودة الخدمات، ووصل عدد الزيارات في 2017 إلى 5649 زيارة، والقدرة الاستيعابية للمركز 52 حالة في اليوم (28 مريضا داخليا و24 مريضا خارجيا)، ويقدم المركز برنامج نقل الدم المزمن (مرضى داخليين)، وعملية تبديل كريات الدم الحمراء (مرضى داخليين).

ويضم عيادة الثلاسيميا وأمراض الهيموجلوبين الوراثية، وعيادة علاج مضاعفات الغدد الصماء للأطفال والبالغين، وعيادة أمراض النساء والخصوبة لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وعيادة ما بعد زراعة النخاع، وعيادة متابعة القسطرة الوريدية المركزية لإزالة تراكمات الحديد، وعيادة الصحة النفسية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الهيموجلوبين الوراثية، وعيادة الاستشارات الوراثية ما قبل الزواج/‏ الحمل، وعيادة التغذية السريرية، وخدمة التصوير التشخيصي بالموجات فوق الصوتية من خلال الجمجمة، وخدمة تجديد البطاقة الصحية، والخدمة الاجتماعية.

وحصل المركز على الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة للمرة Joint Commission International Accreditation. للمرة الرابعة على التوالي ويعمل المركز على جمع المعلومات والبيانات الإحصائية عن مرض الثلاسيميا ومدى انتشار المرض.

2018

الاعتماد الدولي الذي ناله مركز دبي للسكري نهاية 2018 إضافة جديدة لرصيد إنجازات هيئة الصحة بدبي

02

العمل جارٍ لإنشاء مركزين لغسل الكلى في البرشاء والطوار، وسيتم ضمهما إلى قطاع الرعاية التخصصية

2019

إدراج خدمات إقامة داخلية للمرضى لتقديم العلاج التأهيلي بمركز دبي للعلاج الطبيعي في الربع الأول من 2019