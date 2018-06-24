مؤتمر «الـرابطة الدولية للتنظيمات الصحية» يعزز صدارة دبي وجهة للاستثمار والاستشفاء

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

تجري هيئة الصحة بدبي استعدادات مكثفة لاستضافة مؤتمر الـرابطة الدولية للتنظيمات الصحية IAMRA، المقرر عقده ضمن أعمال مؤتمر التنظيم الصحي الثالث لعام 2018 في الفترة من 6 - 9 أكتوبر المقبل، تحت شعار: «تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية».

ويعد المؤتمر الحدث الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعقد الرابطة أولى فعالياتها الدولية خارج حدود أميركا الشمالية ودول أوروبا. كما يعد إنجازاً جديداً يضاف لرصيد إمارة دبي، على مستوى استقطاب مثل هذه المؤتمرات الدولية ذات الطليعة في مجال الرعاية الصحية.

حول هذا الحدث العالمي المهم وتفاصيله، يدور حوارنا مع الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الذي استهل الحوار مؤكداً أن المؤتمر من شأنه التعريف بتجربة دبي الرائدة في مجال التنظيم وتطوير الرعاية الصحية، ويركز - بحضور العديد من خبراء التنظيم الصحي من مختلف أنحاء العالم - على العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتنظيم الصحي، كما يناقش المعايير والسياسات الناظمة في مجال الرعاية الصحية، سواء كان ذلك للمهنيين الصحيين أو للمنشآت الصحية، والتي تعتبر مرجعاً لكثير من الهيئات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية، وآخر المستجدات العالمية في تطبيق مقاييس ومفاهيم الجودة لتحسين تجربة المرضى.

ما الذي يستهدفه مؤتمر بهذا الحجم الدولي الكبير، ما الغرض منه عالمياً؟

يعمل المؤتمر على تبادل الأفكار والخبرات لتعزيز أفضل الممارسات في مجال التنظيم الصحي، حيث سيتم مناقشة الموضوعات المتعلقة باللوائح والتنظيمات الصحية، واستراتيجيات الرعاية الصحية، ومعايير أفضل الممارسات في المجال، فضلاً عن كون المؤتمر فرصة جيدة لتبادل المفاهيم الجديدة للتنظيمات الصحية، والخبرات المتعلقة برفع مستوى جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. إضافة إلى التعريف بمجالات الاستثمار في القطاع الصحي، الذي يشهد نمواً متزايداً عاماً بعد الآخر، بما يعزز من صدارة دبي للخريطة العالمية كوجهة جاذبة للاستثمار والاستشفاء في مجال السياحة الصحية.

مشاركات

حدثنا عن حجم المشاركات وطبيعة الحضور لهذا الحدث؟

يستقطب المؤتمر في أعمال كبرى المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية من أوروبا وأستراليا والدول العربية والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتوقع حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف أنحاء العالم كممثلين دوليين لمنشآت صحية عالمية، إلى جانب العديد من الهيئات التنظيمية الصحية الدولية، والتمثيل الحكومي لمجموعة من المؤسسات المعنية وذات العلاقة (محلياً وإقليمياً).

كثافة الحضور قد تعكس نوعية أوراق العمل ومجالات المناقشات المقررة، فماذا عن أجندة العمل وما تحمله من أوراق؟

تزامناً مع شعار وموضوع المؤتمر، تأتي الأبحاث والأوراق العلمية مرتبطة بمجموعة مهمة من الموضوعات، التي تندرج تحت أربعة مجالات رئيسة في مقدمتها (نماذج التنظيم المبتكرة)، وتتحدث الأوراق هنا عن آلية التنظيم الصحي الجيد، والتنظيم القائم على الاختصاص، والتنظيم القائم على الابتكار والنظام، ومنهجية البحث واستخراج البيانات القائم على الأدلة، وإدارة الشكاوى الطبية الحديثة.

أما المجال الثاني، فهو (مستجدات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية)، ويضم حزمة من القضايا والموضوعات، وهي: التنظيم الصحي العالمي، والصحة وأوضاع الأطباء التقدم في العمل / الشيخوخة لممارسي المهنة، والتغير في ثقافة الممارسات الطبية (الالتزام بساعات العمل، المضايقات)، وأثر التنظيم على أوضاع الأطباء والممارسين للمهنة، ومدى توافر اللياقة الطبية لممارسة المهنة.

ممارسات

إلى جانب ذلك تتناول أوراق العمل موضوعات عدة في مجالها الثالث (الممارسات الآمنة والجودة)، أهمها: الوصول إلى الرعاية الصحية الآمنة من خلال تطبيق تنظيم صحي فعال، واستمرارية الكفاءات وإعادة التحقق من مهارات الممارسة، وتحديد الأداء أو الممارسة المهنية الغير مقبولة والعمل على تطويرها، والتنظيمات الخاصة بالممارسات الطبية غير التقليدية، ومنها التطبيب عن بعد، علم الجين أو البيولوجيا الجزيئية.

كما تتناول الأوراق في مجالها الرابع موضوع (التعليم الطبي)، فيدور الحديث فيه عن قضايا ومستجدات مطروحة عالمياً متعلقة بمستوى الخريجين والمهارات الأولية والكفاءات، والاحترافية في الممارسات الطبية، والتدريب المهني.

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الأبحاث والأوراق العلمية التي يتناولها المؤتمر تندرج تحت أربعة مجالات رئيسة في مقدمتها نماذج التنظيم المبتكرة

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المؤتمر يستقطب كبرى المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية ويتوقع حضور أكثر من 700 مشارك

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استضافة مؤتمر الـرابطة الدولية ضمن أعمال «التنظيم الصحي» الثالث إنجاز جديد يضاف لرصيد إمارة دبي