الاكتئاب والاضطرابات أكثر المشكلات شيوعاً الصحة النفسية

المصدر: «منظمة الصحة العالمية»

توصلت منظمة الصحة العالمية، في خلاصات أبحاثها ودراساتها، إلى ما سمته الحقائق الرئيسة المرتبطة بأمراض ومشكلات الصحة النفسية، وجاءت الحقائق حسبما تشير المنظمة كالآتي:

من المرجّح أن يعاني غالبية الأشخاص المعرّضين لحالات طوارئ، إن لم يكن كلهم، من ضائقة نفسية، ومعظمهم يمكن أن تتحسّن حالتهم بمرور الوقت.

من بين الأشخاص الذين شهدوا حروباً أو صراعات أخرى في خلال العشر سنوات الماضية، يرجّح أن يصاب واحد من كل 11 (9%) باضطرابات نفسية معتدلة أو شديدة.

تشير التقديرات إلى أن شخصاً واحداً من كل خمسة (22%) ممن يعيشون في منطقة تشهد صراعات يصاب بالاكتئاب، أو القلق، أو اضطراب الكرب التالي للرضح، أو الاضطراب الثنائي القطب، أو الفُصام.

يشيع الاكتئاب عادةً بين النساء أكثر من الرجال.

يصبح الاكتئاب والقلق أكثر شيوعاً مع تقدّم العمر.

الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية شديدة معرّضون للخطر بالأخصّ أثناء حالات الطوارئ ويحتاجون إلى إتاحة رعاية الصحة النفسية والاحتياجات الأساسية الأخرى.

توصي المبادئ التوجيهية الدولية بتوفير الخدمات على عدد من المستويات – من الخدمات الأساسية إلى الرعاية السريرية – وتشير إلى ضرورة إتاحة رعاية الصحة النفسية على الفور فيما يتعلق بمشكلات محدّدة وعاجلة خاصة بالصحة النفسية في إطار الاستجابة الصحية.

بالرغم من الطابع المأساوي للطوارئ وتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية، فقد ثبت أنها تتيح فرصاً من أجل بناء نظم صحة نفسية مستدامة لجميع المحتاجين.

أما أنواع المشكلات، فتقول المنظمة إن هناك أنواعاً شتى من المشكلات الاجتماعية والخاصة بالصحة النفسية تجلبها تجلب أي حالة طوارئ كبرى.

المشكلات الاجتماعية:

المشكلات الموجودة أصلاً: مثل الفقر وتمييز الفئات المهمّشة.

المشكلات المترتّبة على حالات الطوارئ: مثل الانفصال الأُسَري، وانعدام الأمان، وفقدان أسباب الرزق، واختلال شبكات النسيج الاجتماعي، وانخفاض درجة الثقة والموارد.

المشكلات المترتّبة على الاستجابة الإنسانية: الاكتظاظ، وفقدان الخصوصية، وتقويض الدعم المجتمعي أو التقليدي.

مشكلات الصحة النفسية

المشكلات الموجودة أصلاً: الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب أو الفُصام أو إدمان الكحول.

المشكلات المترتّبة على حالات الطوارئ: الحزن والأسى، وردود الفعل الحادة الناجمة عن الإجهاد، وتعاطي الكحول ومواد الإدمان، والاكتئاب والقلق.

المشكلات المترتّبة على الاستجابة الإنسانية: القلق الناتج عن انعدام المعلومات بشأن توزيع الغذاء أو كيفية الحصول على الخدمات الأساسية.

معدّل الانتشار

ومن المرجّح أن يصاب معظم الأشخاص المعرّضين لحالات طوارئ بضائقة (مثل مشاعر القلق والحزن، أو اليأس، أو الأرق، أو الإجهاد، أو سرعة الانفعال أو الغضب و/‏أو الأوجاع والآلام).

وهذا وضع طبيعي ويمكن أن يتحسّن بمرور الوقت لدى معظم الناس. بيد أنه يُتوقّع ازدياد معدّل انتشار اضطرابات نفسية شائعة كالاكتئاب والقلق بأكثر من الضِعف في الأزمات الإنسانية.

ويعد عبء الاضطرابات النفسية في أوساط السكان المتضرّرين من النزاعات مرتفعا للغاية، إذ أظهر استعراض منظمة الصحة العالمية لـ 129 دراسة في 39 بلداً أنه من بين الأشخاص الذين شهدوا حروباً أو نزاعات أخرى في الأعوام العشرة الماضية، من المرجّح أن يصاب واحد من كل خمسة أشخاص (22%) بالاكتئاب، أو القلق، أو اضطراب الكرب التالي للرضح، أو الاضطراب الثنائي القطب، أو الفُصام.

وطبقاً لاستعراض المنظمة، يُقَدَّر معدّل انتشار الاضطرابات النفسية في أوساط السكان المتضرّرين من النزاعات عند أي نقطة زمنية محدّدة (معدّل الانتشار المحدّد) بنحو 13% فيما يخصّ الأشكال المعتدلة للاكتئاب والقلق واضطراب الكرب التالي للرضح، ونحو 4% للأشكال المعتدلة من هذه الاضطرابات. ويقدّر معدّل الانتشار المحدّد للاضطرابات الشديدة (أي الفُصام، والاضطراب الثنائي القطب، والاكتئاب الشديد، والقلق الشديد، واضطراب الكرب الشديد التالي للرضح) بنحو 5%. وتشير التقديرات إلى أنه من المرجّح أن يصاب واحد من كل 11 شخصاً (9%) ممن يعيشون في أماكن تضرّرت من النزاعات في الأعوام العشرة الماضية باضطراب نفسي معتدل أو شديد.

وتزداد معدلات الاكتئاب والقلق مع تقدّم العمر في الأماكن المتضرّرة من النزاعات، ويشيع الاكتئاب لدى النساء أكثر من الرجال.

وأثناء حالات الطوارئ وبعد انتهائها، يمكن بالأخصّ أن يكون الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية شديدة معرّضين للخطر ويحتاجون إلى إتاحة الخدمات الأساسية والرعاية السريرية. وفي عام 2014، وبناءً على استعراض نُشِر في عام 2014 بشأن نظم المعلومات الصحية من واقع بيانات 90 معسكراً للاجئين في 15 من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تَبَيَّنَ أن 41% من زيارات الرعاية الصحية الخاصة بالاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي مواد الإدمان كانت لحالات نوبات الصرع، و23% للاضطرابات الذهانية، و13% للأشكال المعتدلة والشديدة من الاكتئاب أو القلق أو اضطراب الكرب التالي للرضح.

الاستجابة لحالات الطوارئ

وتوصي المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات التي أقرّتها منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي من أجل الاستجابة الفعالة للطوارئ بتقديم خدمات على عدد من المستويات – من الخدمات الأساسية إلى الرعاية السريرية. وينبغي أن يتم توفير الرعاية السريرية للصحة النفسية بواسطة أو تحت إشراف أخصائيّي الصحة النفسية، مثل ممرّضي الطب النفسي أو الأخصّائيين النفسيّين أو الأطباء النفسيّين.

ينبغي تعزيز المساعدة المجتمعية الذاتية والدعم الاجتماعي، وذلك على سبيل المثال بإيجاد أو إعادة إنشاء جماعات مجتمعية يتعاون أعضاؤها لحلّ المشاكل ويشاركون في أنشطة من قبيل الإغاثة في حالات الطوارئ أو تعلُّم مهارات جديدة.

تقدّم الإسعافات الأوليّة النفسيّة دعماً وجدانياً وعمليّاً للأشخاص الذين يعانون من ضائقة حادة نتيجة حدث وقع مؤخراً، وينبغي إتاحتها بواسطة العاملين الميدانيّين، بمن فيهم العاملون الصحيّون أو المدرّسون أو المتطوّعون المدرَّبون.

يجب توفير الرعاية السريريّة الأساسيّة للصحة النفسيّة التي تغطي أوضاعاً ذات أولوية (مثل الاكتئاب، والاضطرابات الذهانية، والصرع، وتعاطي الكحول ومواد الإدمان) في كل مرفق صحي بواسطة كوادر مدرّبة وتخضع للإشراف في مجال الصحة العامة.

ضرورة توفير التدخُّلات النفسيّة (مثل التدخُّلات لحلّ المشاكل، والمعالجة الجماعيّة بين الأفراد، والتدخّلات القائمة على مبادئ المعالجة الإدراكيّة السلوكيّة) للأشخاص الذين يعانون من ضائقة طال أمدها بواسطة أخصائيّين أو عاملين مجتمعيّين مدرَّبين ويخضعون للإشراف في القطاعين الصحي والاجتماعي.

تتسم عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص الذين يعانون من أوضاع شديدة خاصة بالصحة النفسية وإعاقات نفسية اجتماعية بأهمية حاسمة خصوصاً في حالات الطوارئ الإنسانية. ويشمل ذلك زيارة ومتابعة ودعم هؤلاء الأشخاص داخل المرافق النفسية وأماكن الإقامة.

05

تشير التقديرات العالمية إلى أن واحداً من كل 5 ممن يعيشون في منطقة تشهد صراعات يصاب بالاكتئاب أو القلق أو الفُصام

11

يرجّح إصابة واحد من كل 11 شخصاً بمشكلات نفسية بين قاطني أماكن تضررت جراء النزاعات في الأعوام العشرة الماضية.

5 %

يقدّر معدل الانتشار المحدد للاضطرابات الشديدة في أوساط السكان المتضررين من النزاعات عالمياً بنحو 5 %

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