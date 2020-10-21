باحثون يابانيون: فيروس كورونا يبقى حيّاً على بشرة الإنسان لهذه المدّة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة من الباحثين في جامعة كيوتو اليابانية للعلوم الطبية إنها اكتشفت أن فيروس كورونا يستطيع البقاء حيا على بشرة الإنسان 9 ساعات، وهو وقت أطول بخمس مرات مقارنة بفيروسات الإنفلونزا.

وسعى الأستاذ المساعد هيروسي ريوهيئي وآخرون في الدراسة لتحديد مدة بقاء فيروس كورونا حيا على بشرة الإنسان.

ووضعت المجموعة نحو مائة ألف فيروس كورونا ونفس العدد من فيروسات الإنفلونزا A على عينات من بشرة أشخاص متوفين.

واكتشف الباحثون في دراستهم أن فيروس كورونا ظل نشطا لنحو تسع ساعات، بينما ظل فيروس الإنفلونزا معديا لنحو ساعة وخمسين دقيقة، وفق موقع (اليابان بالعربي).

وفحصت المجموعة أيضا تأثير التعقيم بالكحول على فيروس كورونا، حيث نقع الباحثون عينات البشرة في الإيثانول المركز بنسبة 80% لمدة 15 ثانية. وأظهرت النتيجة عدم رصد أي فيروس تقريبا في العينات بعد تعقيمها.

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