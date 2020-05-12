دراسة: لهذا السبب كورونا يحصد أرواح الرجال أكثر من النساء

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت نتائج دراسة أوروبية أن دم الرجال يحتوي على مستويات أعلى من النساء من الإنزيم الرئيسي الذي يستخدمه الفيروس التاجي الجديد لإصابة الخلايا، وهو اكتشاف قد يساعد في تفسير سبب كون الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

تم العثور على إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2 (ACE2) في القلب والكلى والأعضاء الأخرى.

ووجدت الدراسة ، التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، أيضًا أن الأدوية الموصوفة على نطاق واسع، والتي تسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARBs) لم تؤد إلى تركيزات أعلى من ACE2، وبالتالي لا ينبغي أن تزيد من خطر COVID-19 للأشخاص الذين يتناولونها.

توصف مثبطات ACE و ARBs على نطاق واسع للمرضى الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني أو مرض السكري أو أمراض الكلى. تمثل الأدوية مليارات الدولارات في مبيعات الوصفات الطبية في جميع أنحاء العالم.

وقام فريق Voors، من خلال تحليل لآلاف الرجال والنساء، بقياس تركيزات ACE2 في عينات الدم المأخوذة من أكثر من 3500 من مرضى قصور القلب من 11 دولة أوروبية.

وقال الباحثون إن الدراسة بدأت قبل وباء الفيروس التاجي، وبالتالي لم تشمل مرضى COVID-19.

ولكن عندما بدأ بحث آخر يشير إلى ACE2 كمفتاح للطريقة التي يدخل بها الفيروس التاجي الجديد إلى الخلايا، رأى Voors وفريقه تداخلات مهمة مع دراستهم، بحسب "أخبار الآن".

قالت Iziah Sama، طبيبة في UMC Groningen شاركت في قيادة الدراسة : "عندما وجدنا أن إحدى أقوى العلامات الحيوية، وهو ACE2، كان أعلى بكثير لدى الرجال منه لدى النساء، أدركت أن هذا لديه القدرة على تفسير سبب احتمالية وفاة الرجال بسبب COVID-19 أكثر من النساء".

لاحظت Samaو Voors أنه بالإضافة إلى الرئة، يوجد ACE2 في القلب والكلى والأنسجة المبطنة للأوعية الدموية.

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