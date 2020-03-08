مرض هاشيموتو .. مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية

المصدر: خاص (البيان الصحي) بالتعاون مع (مايوكلينيك)

يُعد مرض هاشيموتو حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الغدة الدرقية، وهي غدة صغيرة موجودة في قاعدة عنقك أسفل تفاحة آدم. الغدة الدرقية هي جزء من نظام الغدد الصماء لديك، وهي التي تنتج الهرمونات، التي تنسق العديد من وظائف الجسم.

يؤدي الالتهاب الناتج من مرض هاشيموتو الذي يُعرف أيضاً بالتهاب الغدة الدرقية المزمن غالباً إلى خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية). يُعد مرض هاشيموتو هو السبب الأكثر شيوعاً لقصور الغدة الدرقية في الولايات المتحدة. يؤثر على النساء في منتصف العمر في المقام الأول ولكن يمكن أن يحدث لدى الرجال والنساء في أي سن والأطفال أيضاً.

يفحص الأطباء وظائف الغدة الدرقية للمساعدة في اكتشاف مرض هاشيموتو. عادة ما يكون علاج مرض هاشيموتو باستخدام بدائل هرمون الغدة الدرقية بسيطاً وفعالاً.

الأعراض:

قد تلاحظ ظهور أعراضِ أو علامات لمرض هاشيموتو في البداية، أو قد تلاحظ ظهور تورم في الجزء الأمامي من الحلق (تضخم الغدة الدرقية). يتطور عادة مرض هاشيموتو ببطء على مدار السنوات، ويسبب تلفاً مزمناً في الغدة الدرقية؛ ما يسبب هبوطاً في نسب هرمون الغدة الدرقية في الدم. وتشمل العلامات والأعراض المرضية أعراض خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) على نحو رئيسي.

تتضمن علامات وأعراض انخفاض قصور الغدة الدرقية ما يلي:

الإجهاد والتعب

الحساسية المتزايدة تجاه البرودة

الإمساك

جفاف الجلد وشحوبه

تورم الوجه

تقصف الأظفار

فقدان الشعر

تضخم اللسان

زيادة في الوزن غير معروفة السبب

أوجاع العضلات، وآلامها، وتيبسها

ألم المفاصل وتصلبها

ضعف العضلات

زيادة مفرطة في نزف الدورة الشهرية وطول مدتها

الاكتئاب

اضطراب الذاكرة

زيارة الطبيب:

ارجع إلى الطبيب إذا أصبت بالعلامات والأعراض التالية:

التعب دون سبب واضح

بشرة جافة

تورم الوجه وشحوبه

الإمساك

كما يجب عليك زيارة الطبيب لإجراء الفحص الدوري لوظيفة الغدة الدرقية في الحالات التالية:

خضعت لجراحة الغدة الدرقية

تلقيت علاجاً باليود المشع أو الأدوية المضادة للدرقية

تلقيت علاجاً إشعاعياً للرأس أو الرقبة أو الجزء العلوي من الصدر

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول بالدم، فتحدث مع طبيبك حول ما إذا كان فرط نشاط الغدة الدرقية هو السبب.

إذا كنت تتلقى علاجاً هرمونياً لقصور الغدة الدرقية بسبب مرض هاشيموتو، فحدد مواعيد للزيارة وفقاً لما يوصي به الطبيب. ويجب التأكد من تلقيك الجرعات المناسبة للأدوية. وبمرور الوقت، قد تحتاج إلى تغيير الجرعة البديلة لوظائف الغدة لتعمل بكفء.

الأسباب:

التهاب الدرقية لهاشيموتو هو اضطراب مناعي ذاتي ينتج فيه الجهاز المناعي أجساماً مضادة تتلف الغدة الدرقية. لا يعرف الأطباء أسباب مهاجمة جهازك المناعي للغدة الدرقية. يعتقد بعض العلماء أن الفيروس أو البكتيريا قد يثيران رد فعل، في حين يعتقد الآخرون باحتمالية وجود خلل وراثي.

قد تحدد مجموعة من العوامل- بما في ذلك الوراثة ونوع الجنس والعمر- احتمالية الإصابة بالمرض.

عوامل الخطر:

قد تسهم هذه العوامل في زيادة خطر الإصابة بمرض هاشيموتو:

الجنس. يعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض هاشيموتو.

العمر. وقد يحدث مرض هاشيموتو في أي عمر، ولكن يحدث على نحو أكثر شيوعاً خلال منتصف العمر.

الوراثة. إذا كان يعاني الآخرين في عائلتك أمراض الغدة الدرقية أو الأمراض ذاتية المناعة الأخرى، فإنك أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض هاشيموتو.

أمراض المناعة الذاتية الأخرى. يزيد الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية الأخرى- مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أو داء السكري من النوع 1، أو مرض الذئبة- خطر الإصابة بمرض هاشيموتو.

التعرض للإشعاع. يزيد خطر إصابة الأفراد المعرضين لنسبة عالية جداً من الإشعاع البيئي بمرض هاشيموتو.

المضاعفات:

في حالة تركه دون علاج، فقد يؤدي خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) الناجمة عن مرض هاشيموتو إلى عدد من المشاكل الصحية:

الدُراق. قد يؤدي التحفيز المستمر للغدة الدرقية لإفراز المزيد من الهرمونات إلى تضخم الغدة، وهي حالة تُعرف باسم تضخم الغدة الدرقية. يعتبر قصور الغدة الدرقية أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لتضخم الغدة الدرقية. على الرغم من أن الدُراق ذا الحجم الكبير غير مريح بشكل عام، فإنه يمكنه التأثير على مظهرك وقد يعوق عملية البلع أو التنفس.

مشاكل القلب. قد يصاحب داء هاشيموتو أيضاً مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)- الكوليسترول «السيئ»- وهذا قد يحدث لدى الأشخاص الذين يعانون خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية). في حالة تركه دون علاج، فقد يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى تضخم القلب، وربما قصور القلب.

مشاكل الصحة العقلية. قد يحدث الاكتئاب مبكراً في مرض هاشيموتو وقد يصبح أكثر حدة بمرور الوقت. قد يسبب داء هاشيموتو أيضاً انخفاض الرغبة الجنسية (الشبق) لدى كل من الرجال والنساء ويمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الأداء العقلي.

الوذمة المخاطية. قد تتطور هذه الحالة النادرة والمهددة للحياة بسبب خمول الغدة الدرقية على المدى الطويل نتيجة لداء هاشيموتو غير المعالج. وتشمل علاماته وأعراضه النعاس متبوعاً بالخمول العميق وفقدان الوعي.

وقد تحدث غيبوبة مخاطية بسبب التعرض للبرد أو المهدئات أو العدوى أو أي إجهاد آخر على جسمك. تتطلب الوذمة المخاطية علاجاً طبياً فورياً طارئاً.

عيوب خلقية. قد يكون الأطفال الذين يولدون لنساء يعانين من خمول الغدة الدرقية غير المعالج بسبب داء هاشيموتو أكثر عرضة للعيوب الخلقية مقارنة بالأطفال الذين يولدون لأمهات أصحاء. لقد عرف الأطباء منذ فترة طويلة أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للمشاكل الفكرية والتنموية. قد يكون هناك رابط بين حالات الحمل في الغدة الدرقية والعيوب الخلقية، مثل الحنك المشقوق.

كما يوجد رابط بين حالات الحمل في الغدة الدرقية وبين مشاكل في القلب والدماغ والكلى عند الرضع. إذا كنتِ تخططين للحمل أو إذا كنتِ في بداية الحمل، فتأكدي من فحص مستوى الغدة الدرقية لديك.

01

قد يصاحب داء هاشيموتو زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الكوليسترول «السيئ»

02

قصور الغدة الدرقية يؤثر على النساء في منتصف العمر ويمكن أن يحدث للرجال والنساء في أي سن

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ينصح بالفحص الدوري لوظيفة الغدة الدرقية في 3 حالات: خوض جراحة الغدة والعلاج باليود و«الإشعاعي»