58 بحثاً طبياً في صحة دبي تم نشرها عامي 2018-2019

المصدر: دبي-عماد عبد الحميد

بلغ عدد الأبحاث الطبية التي تم نشرها في مجلات دبي الطبية لعامي 2108-2019 إلى 58 بحثاً إضافة إلى عدد 1211 من المقالات البحثية المنشورة في المجلات العالمية تضمنت مؤلفين وباحثين من هيئة الصحة بدبي حسب إحصائيات عام 2019.

وقالت الدكتورة وديعة الشريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة لـ "البيان" بأن لجنة أخلاقيات البحث العلمي تقوم بمراجعة كافة البحوث السريرية التي سيتم تطبيقها في المنشآت التابعة للهيئة والمنشآت المرخصة من قبلها، حيث تمت مراجعة 257 بحثًا عام 2019 منها 116بحثاً مقدماً من قبل موظفي هيئة الصحة و21 بحثاً مقدماً من قبل أطباء الإقامة و٤٩ بحثاً مقدماً من قبل الرعاة الخارجيين و٢٢ بحثاً مقدماً من القطاع الخاص و٤٩ بحثًا مقدماً من قبل الباحثين الطلاب.