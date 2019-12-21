دراسة : الأسنان أحد أسباب آلام العمود الفقري

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها علماء ألمان عن وجود علاقة قوية بين الأمراض التي قد تصيب الفك والأسنان، والآلام المبرحة التي تضرب الظهر والعمود الفقري.

ونقل موقع "ميديكال إكسبريس" الطبي المتخصص ، عن أستاذ الأسنان في جامعة GZMK الألمانية، وأحد من أجروا الدراسة يوخن شميت، قوله إن آلام الظهر التي قد يعانيها البعض، من الممكن أن يكون سببها الأصلي هو أمراض الأسنان.

وأوضح وجود ارتباط قوي بين الفك والعمود الفقري، عبر مجموعة من العضلات والأعصاب.

وأكد أستاذ الأسنان، أن هناك مرض يسمى "خلل المفصل الصدغي الفكي"، مرتبط بالفم، يؤدي إلى آلام الظهر، وهذا المرض، هو بسبب رئيسي في آلام الأسنان، وآلام الرقبة والمفاصل، بالإضافة إلى طنين الأذن والصداع والدوار.

وأشار إلى أن آلام الظهر قد ترجع أيضا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي إلى شد عضلي، يؤثر على العمود الفقري.