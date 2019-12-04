حبوب منع الحمل خطر على الدماغ

المصدر: البيان الإلكتروني

توصل باحثون في مركز "مونتيفيوري" الطبي في مدينة نيويورك بعد فحص أدمغة 50 امرأة إلى استنتاج مفاده أن النساء اللائي يتناولن حبوب منع الحمل بشكل يومي لديهن منطقة هامة في الدماغ أصغر بكثير مما يجب أن تكون عليه.

وتعد منطقة تحت المهاد أمرا بالغ الأهمية للإنتاج الطبيعي للهرمونات، وتلعب دورا أيضا في المزاج والشهية والدافع الجنسي والنوم.

وقام الباحثون في مركز "مونتيفيوري" الطبي في مدينة نيويورك، بفحص أدمغة 50 امرأة للتوصل إلى هذا الاستنتاج، ولاحظوا "فرقا كبيرا" في حجم تحت المهاد لدى النساء اللائي يتناولن حبوب منع الحمل، حيث تقلصت المنطقة عن حجمها الطبيعي بنحو 6%، إلا أن الأداء والسلوك المعرفي لديهن لم يتغير.

في المقابل، وجدت النتائج أدلة على أن هناك صلة بين الحجم الأصغر لمنطقة تحت المهاد والغضب وأعراض الاكتئاب.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور مايكل ليبتون: "هناك نقص في الأبحاث حول آثار موانع الحمل الفموية على هذا الجزء الصغير ولكنه أساسي من الدماغ البشري الحي".

وأضاف أن فريقه يمكن أن يؤكد "لأول مرة" ارتباط استخدام حبوب منع الحمل بالحجم الأصغر لتحت المهاد أو ما يعرف بالوطاء أو الهايبوثلاموس.

وتقع منطقة تحت المهاد في قاعدة الدماغ فوق الغدة النخامية وتساعد على تنظيم الوظائف الجسدية الضرورية للبقاء.

يمكن أن يسبب مرض المهاد، الذي يحدث في الغالب بسبب إصابة الدماغ أو الجراحة أو الأورام أو الاضطرابات الوراثية، الأرق والجفاف والعقم، وفق "روسيا اليوم".