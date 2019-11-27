ما الذي تفعله أنواع الشاي المختلفة بأجسامنا؟

المصدر: إعداد اختصاصية التغذية: عائشه اليحيائي

يعد الشاي ثاني أكثر المشروبات انتشاراً في العالم بعد الماء وأقدمها، ويشربه معظم الناس كمنبه ولأنه أيضاً غني بمضادات الأكسدة الكثيرة، ونتيجة لتركيبته الكيميائية المعقدة أصبحت له خواصه العلاجية والوظيفية.

وقد استعمل الشاي في الطب الصيني منذ ما يقرب من 3000 سنة كعلاج للصداع، والإسهال، ونزلات البرد، والسعال، والربو، وأمراض التنفس الأخرى كما يعتبره الصينيون خافضاُ للدهون.

أما للاستعمالات العلاجية فانه يحتوي على ثلاثة مركبات منبهة: الكافيين، الثيوبرومين، والثيوفيللين. ويعزى إليها فعاليته في علاج أمراض التنفس.

ويحتوي البوليفينولات كمواد فعالة مضادة للأكسدة كما أنها تساعد على الوقاية من تلف الخلايا وإصلاحها.

يحتوي الشاي على عدة عناصر منها:

• فلافونيدات، فينولات متعددة من أهم مكونات الشاي المسؤولة عن فوائده الصحية وهي مواد مضادة للإكسدة.

• الكافيين

• أحماض أمينية (ثيانين)

• إنزيمات

• صبغات نباتية (هي التي تعطي الشاي ألوانه المختلفة)

• كربوهيدرات

• فيتامينات

• معادن حيث يوجد أكثر من 28 من المعادن بالشاي أهمها: الفلور، اليود والبوتاسيوم

فوائد الشاي:

1. الشاي الأسود:

هو الأكثر شيوعاً واستخداماً، وينتج من أكسدة أوراق الشاي الخضراء، وبه أعلى نسبة من الكافيين، وعدد من الفيتامينات الضرورية للحفاظ على الصحة.

ومن فوائده:

• يحتوي على مضادات الأكسدة فهي تقلل الإصابة بالأمراض المزمنة.

• يعزز صحة القلب والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

• يساعد على تقليل مخاطر السكتة الدماغية.

• يساعد في تقليل مخاطر السرطان.

• يحسن التركيز ويزيل التعب.

• يساعد على حماية الجسم من الشيخوخة والآثار البيئية.

• يحد من رائحة الفم الكريهة.

• يقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

• يحسن من صحة الأمعاء.

.2 الشاي الأخضر:

يفضله أغلب الناس لطعمه الرائع وفوائده الكثيرة فهو غني بمضادات الأكسدة، ونكهته أكثر حساسية من الشاي الأسود، وأوراقه أكثر قابلية للتأكسد من الشاي الأبيض.

ومن فوائده:

• يساعد على حرق الدهون وتقليل الوزن.

• يساعد على زيادة النشاط وطاقة الجسم.

• تحسين التركيز والذاكرة.

• يقلل من الإصابة بأمراض القلب.

• مفيد للأسنان لاحتوائه على الفلورايد.

• يحافظ على الأسنان من التسوس لاحتوائه على مضادات البكتيريا.

• يحمي الخلايا ويأخر علامات تقدم السن لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

• يحمي الشرايين من الكوليسترول الضار وبالتالي يقي من تصلب الشرايين.

3. الشاي الأبيض:

يعد أقل معالجة من الأنواع الأخرى، لذلك يحتفظ بكمية عالية من مضادات الأكسدة. ويتم اختيار هذه الأوراق عندما تكون صغيرة جدا من نبتة (كاميليا سينينسيس) لذلك فله نكهة أكثر اعتدالا من أي نوع آخر، ويحتوي على كمية أقل من الكافيين.

ومن فوائده:

• الأكثر فعالية ضد السرطان من أنواع الشاي الأخرى.

• يحافظ على البشرة من التجاعيد وحب الشباب.

• يقلل من مستويات الكوليسترول الضاروبالتالي تقليل خطر أمراض القلب.

• يمنع التهاب المفاصل.

• يساعد على حماية الأسنان من البكتيريا ومنع التسوس لأنه مصدر للفلورايد.

• قد يحمي من مرض هشاشة العظام.

• قد يساعد في الحماية ضد مرض باركنسون والزهايمر.

• يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

الآثار الجانبية للشاي:

الأشخاص الذين يتناولون الشاي بكميات كبيرة مع مشروبات أخرى (تحتوي نسب عالية من الكافيين) لفترات طويلة قد يعانون من بعض الأعراض مثل: الأرق، زيادة ضربات القلب، الدوار).

وفي حالة تناول الجرعات الزائدة تظهر أعراض مثل: القيء، الغثيان، الصداع، فقدان الشهية.

لذلك يجب ألا تتعدى كمية الكافيين في اليوم الواحد عن 400 مليجرام من مختلف المشروبات المحتويه على الكافيين.

فعلى سبيل المثال 100 مليلتير من الشاي الأسود يحتوي على 22.5 مليجرام من الكافيين، و100 مليلتير من الشاي الأخضر يحتوي على 12.1 مليجرام من الكافيين.

*مستشفى توام شركة صحة – أبوظبي