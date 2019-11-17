متلازمة بروجادا.. اضطراب في ضربات القلب يهدد الحياة

المصدر: خاص « الصحي» بالتعاون مع «مايوكلينيك»

تعد متلازمة بروجادا اضطراباً في ضربات القلب يُحتمل أن يكون مهدداً لحياة الفرد ويكون وراثياً في بعض الأحيان. يزداد خطر تعرّض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة بروجادا للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب الناجم عن الغرف السفلية للقلب (اضطراب نبض القلب البطيني).

لا تظهر أي أعراض لدى العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة بروجادا، لذا فإنهم لا يدركون إصابتهم بهذه الحالة المرضية. ويتم الكشف عن الاضطراب المنبِّه لحدوث إصابة – والذي يُسمى نمط بروجادا من النوع الأول في مخطط كهربية القلب – من خلال اختبار مخطط كهربية القلب (ECG). وتحدث متلازمة بروجادا بشكل أكثر شيوعاً لدى الرجال.

يمكن علاج متلازمة بروجادا باتباع إجراءات وقائية مثل تجنّب الأدوية التي تُسبِّب تفاقم الحالة وتخفيف الحمى واستخدام جهاز طبي يُسمى مزيل الرجفان ومقوم نظم القلب القابل للزرع (ICD) عند الضرورة.

الأعراض

لا يتم تشخيص العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة بروجادا لأن هذه الحالة لا يُصاحبها غالباً ظهور أي أعراض ملحوظة.

وتعد أهم علامة لمتلازمة بروجادا هي النمط غير الطبيعي في مخطط كهربية القلب ويُسمى نمط بروجادا من النوع الأول في مخطط كهربية القلب. لا يمكنك الشعور بعلامة بروجادا، إلا أنه يتم اكتشافها من خلال مخطط كهربية القلب.

من الممكن أن توجد علامة بروجادا، أو نمطها، دون وجود متلازمة بروجادا. ومع ذلك، تتضمن العلامات والأعراض التي تُشير إلى الإصابة بمتلازمة بروجادا ما يلي:

Ⅶ الإغماء (الغشيان)

Ⅶ عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان

Ⅶ ضربات القلب المشوشة والسريعة للغاية (توقف القلب المفاجئ)

تتشابه علامات متلازمة بروجادا وأعراضها مع بعض مشكلات ضربات القلب الأخرى، لذا يتعيّن عليك زيارة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت الإصابة بمتلازمة بروجادا أو مشكلة أخرى في ضربات القلب هي التي تُسبب الأعراض لديك.

الأسباب

متلازمة بروجادا هي اضطراب في ضربات القلب. تحدث كل نبضة بفعل إحدى النبضات الكهربية الناتجة عن خلايا خاصة توجد في الغرفة العلوية اليمنى من القلب. وهناك مسام صغيرة، تسمى قنوات، في كل خلية من هذه الخلايا تعمل على توجيه هذا النشاط الكهربي، مما يجعل القلب ينبض.

عند الإصابة بمتلازمة بروجادا، يمكن أن يؤدي وجود عيب في هذه القنوات إلى نبض القلب بشكل غير طبيعي والخروج عن السيطرة كهربائياً في حالة اضطراب النظم السريع والخطير بصورة غير طبيعية (الرجفان البطيني).

ونتيجة لذلك، لا يقوم القلب بضخ الدم بشكل فعّال، وبالتالي لا يصل ما يكفي من الدم إلى باقي أنحاء الجسم، وسوف يؤدي هذا إلى الإغماء إذا استمرت هذه النبضات لفترة قصيرة فحسب أو إلى الوفاة القلبية المفاجئة إذا ظل القلب ينبض بهذا النظم السيئ.

تكون متلازمة بروجادا وراثية في الغالب، إلا أنها قد تنجم أيضاً عن تشوُّه هيكلي يَصعُب اكتشافه أو اختلال توازن المواد الكيميائية التي تساعد على نقل الإشارات الكهربائية عبر الجسم (الشوارد الكهربائية) أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية الموصوفة من الطبيب أو تعاطي الكوكايين.

يتم عادةً تشخيص متلازمة بروجادا لدى البالغين وأحياناً المراهقين، ونادراً ما يتم تشخيصها لدى الأطفال الصغار.

عوامل الخطورة

تتضمن عوامل الخطورة المرتبطة بمتلازمة بروجادا ما يلي:

Ⅶ تاريخ عائلي للإصابة بمتلازمة بروجادا. يزداد خطر تعرُّضك للإصابة بمتلازمة بروجادا إذا أُصيب أحد أفراد العائلة الآخرين بها.

Ⅶ كون الشخص ذكراً. يعتبر تشخيص الإصابة بهذه المتلازمة أكثر شيوعاً لدى الرجال البالغين مقارنةً بالنساء. أما بالنسبة للأطفال الصغار والمراهقين، يكون معدل التشخيص متساوياً تقريباً بين الذكور والإناث.

Ⅶ العِرق. يزداد معدل الإصابة بمتلازمة بروجادا لدى الآسيويين مقارنةً بالأعراق الأخرى.

Ⅶ الحمى. على الرغم من أن الإصابة بالحمى في حد ذاتها لا تتسبب في حدوث متلازمة بروجادا، فإنها قد تؤدي إلى هياج القلب والتعرّض للإغماء أو توقف القلب المفاجئ الناجم عن بروجادا، خصوصاً لدى الأطفال.

المضاعفات

تتطلب المضاعفات المصاحبة لمتلازمة بروجادا الرعاية الطبية الطارئة. وتتضمن ما يلي:

Ⅶ توقف القلب المفاجئ. يكون هذا التوقف المفاجئ لوظائف القلب والتنفس وفقدان الوعي، الذي يحدث غالباً أثناء النوم، مميتاً إذا لم يتم علاجه على الفور. ويمكن النجاة من ذلك عند تلقي الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.

يمكن أن يُحسِّن إجراء الإنعاش القلبي الرئوي – أو عمليات الضغط السريع على الصدر – وصدمة خارجية من جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي، من فرص النجاة حتى وصول طاقم الطوارئ.

Ⅶ الإغماء (الغشيان). اطلب الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت مصاباً بمتلازمة بروجادا وتعرضت للإغماء.

العلاجات والعقاقير

يعتمد علاج متلازمة بروجادا على خطر التعرض لحدوث عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب نبض القلب). الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لديهم:

Ⅶ تاريخ شخصي من الإصابة بمشكلات خطيرة في ضربات القلب

Ⅶ تاريخ شخصي لنوبات الإغماء

Ⅶ تاريخ شخصي لتوقف القلب المفاجئ والنجاة منه

لا تُستخدَم الأدوية عادةً لعلاج متلازمة بروجادا نظراً لطبيعة عدم انتظام ضربات القلب. ويتمثّل العلاج الرئيسي في استخدام جهاز طبي يُعرف باسم مزيل الرجفان ومقوم نظم القلب القابل للزرع.

Ⅶ مزيل الرجفان ومقوِّم نظم القلب القابل للزرع (ICD). بالنسبة للأشخاص الذين يزداد لديهم خطر الإصابة، قد يتضمن العلاج استخدام مزيل الرجفان ومقوِّم نظم القلب القابل للزرع. يقوم هذا الجهاز بمراقبة ضربات القلب باستمرار ويوجّه صدمات كهربية عند الحاجة من أجل السيطرة على عدم انتظام ضربات القلب.

لتركيب مزيل الرجفان ومقوِّم نظم القلب القابل للزرع، يتم إدخال سلك مرن معزول في وريد رئيسي تحت عظمة الترقوة أو بالقرب منها ويتم توجيهه إلى القلب بمساعدة صور الأشعة السينية.

ويتم تثبيت نهايات الأسلاك بغرف الضخ السفلية في القلب (البطينات)، بينما يتم تركيب النهايات الأخرى بمولِّد الصدمات، الذي يتم زرعه عادةً تحت الجلد أسفل عظمة الترقوة. ويتطلب إجراء زرع هذا الجهاز الإقامة في المستشفى لمدة يوم أو يومين.

قد يُسبب مزيل الرجفان ومقوِّم نظم القلب القابل للزرع حدوث مضاعفات، بعضها قد يكون مهدداً لحياة الفرد، لذا فمن المهم تقييم الفوائد والمخاطر. لقد ذكر أشخاص تم زرع هذا الجهاز لهم كعلاج لمتلازمة بروجادا أنهم كانوا يتلقون صدمات من الجهاز حتى في وقت انتظام ضربات القلب لديهم.

سيقوم الطبيب ببرمجة مزيل الرجفان ومقوِّم نظم القلب القابل للزرع للحد من حدوث هذا الخطر. إذا تم زرع هذا الجهاز لديك كجزء من علاج متلازمة بروجادا، فاستشر الطبيب لمعرفة الطرق التي يجب اتباعها لتجنّب الصدمات غير المناسبة.

Ⅶ العلاج الدوائي. في بعض الأحيان، يتم استخدام أدوية مثل كينيدين لوقاية القلب من التعرّض لاضطراب النظم الخطير المحتمَل. كما أنه قد يكون مفيداً كعلاج تكميلي للأشخاص الذين يستخدمون مزيل الرجفان ومقوِّم نظم القلب القابل للزرع.

ومع ذلك، فإذا كان المريض أكثر عرضةً للمخاطر بسبب تعرّضه لتوقف القلب سابقاً أو نوبة إغماء مرتبطة به، يعد العلاج الرئيسي هو زرع مزيل الرجفان ومقوِّم نظم القلب القابل للزرع.

01

تعد أهم علامة لمتلازمة بروجادا هي النمط غير الطبيعي في مخطط كهربية القلب ويُسمى نمط بروجادا من النوع الأول

03

التاريخ الشخصي للإصابة بمشكلات في ضربات القلب والإغماء والتوقف المفاجئ 3 عوامل تزيد خطر متلازمة بروجادا

02

الإصابة بالمتلازمة أكثر شيوعاً لدى الرجال البالغين، والمعدّل بين الأطفال الصغار والمراهقين متساوٍ بين النوعين