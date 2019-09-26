دراسة تحذر من تزايد الإصابة بالشريان التاجي بين الشباب في الخليج

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت دراسة حديثة مستشفى برايم في دبي تزايد حالات الإصابة بمرض الشريان التاجي بين الشباب في الخليج ضمن الفئة العمرية بين 35 و45 عاماً.

وأجرى المستشفى دراسة سريرية عن أمراض القلب، تزامنا مع احتفال العالم بيوم القلب العالمي الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام.

وكشفت الدراسة عن زيادة حالات الإصابة بمرض الشريان التاجي بين الشباب، كما أظهرت أيضاً إصابة عدد من الشباب بمرض الشريان التاجي بحسب التشخيص الذي أجري في مختبرات القسطرة القلبية على مدار 3 أشهر.

وأعلن مستشفى برايم افتتاح مركز جديد متخصص للعناية بأمراض القلب باستخدام أحدث التقنيات الطبية .

ويوفر المركز، الذي يعمل على مدار الساعة، مجموعة من الخدمات الطبية والتشخيصية الشاملة للمرضى الداخلين والخارجين، إضافة إلى العديد من المرافق والتجهيزات المتطورة منها مختبر مزود بأحدث الأجهزة الطبية، ووحدة العناية المركزة ووحدة العناية القلبية.

وقال الدكتور جميل أحمد، المدير التنفيذي لـ"مجموعة برايم للرعاية الصحية": "يضم المركز نخبة متميزة من أخصائيي القلب والاستشاريين من ذوي الكفاءات في التعامل مع حالات مرضى القلب المعقدة، واتباع أحدث الممارسات الطبية في رعاية المرضى، ونهدف من خلال هذه الخدمات إلى توفير حلول علاجية شاملة ومبتكرة تلبي احتياجات المرضى باحترافية عالية ووفق أعلى المعايير الطبية المتبعة عالمياً."

ويقدم المركز خدمات مراقبة حالة القلب على مدار الساعة، وتوفير العناية الكاملة للمرضى قبل وبعد تصوير الأوعية، وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والقسطرة الأولية. كما يتميز بتوفير أحدث تقنيات طب القلب مثل قسطرة البالون والدعامات القلبية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الخدمات المقدمة في المركز تشخيص أمراض القلب، مراقبة ضغط الدم على مدار الساعة، والقسطرة التاجية، وتخطيط القلب، ومتابعة الدعامات وإدارتها، ومراقبة القلب بجهاز "هولتر" على مدار الساعة، وتخطيط صدى القلب للكشف عن إجهاد الدوبوتامين، وتخطيط النشاط الكهربائي للقلب أثناء الجهد العضلي، وتشخيص وإدارة قصور القلب الاحتقاني، واختبارات الإجهاد العضلي، وعلاج الكوليسترول، ومؤشر الضغط الكاحلي العضدي، وفحص دوبلر للشريان السباتي والأطراف. وتابع الدكتور جميل أحمد: "تهدف وحدة علاج آلام الصدر تقديم منظومة علاجية فعالة ومتطورة للمرضى في أقصر مدة زمنية ممكنة".



وبمناسبة يوم القلب العالمي يقدم مستشفى برايم في دبي استشارة مجانية مع أخصائي القلب و تخطيط كهربائي للقلب يوم الأحد 29 سبتمبر.

