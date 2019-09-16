كيف تخسر دهون البطن في 7 أيام؟

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ترتبط دهون البطن بعدد من الأمراض، وتعدُّ الأخطر في الجسم. إلا أنه توجد بضعة طرق إضافةً إلى الرياضة وتجنّب المأكولات السريعة والمشروبات الغازية، تساعد في الحصول على معدة مسطحة، تتضمن الأمور التالية:

- إدراج التمارين الهوائية أو الأيروبيك في روتين الحياة اليومية من أجل حرق أسرع للدهون، وقد كشفت الدراسات أن التمرينات الأكثر فعاليةً هي الركض والسباحة وحضور صفوف الأيروبيك.

- تقليص تناول الكربوهيدرات المكررة واستبدالها بالكربوهيدرات غير المعالجة بمعنى الاستغناء عن الخبز الأبيض والأرز والصودا والإكثار من الخضار والحبوب الكاملة.

- إضافة الأسماك الغنية بالدهون للنظام الغذائي كالسلمون والسردين أو التونا التي تعتبر مصدراً غنياً بالأوميغا 3 والبروتينات المغذية.

- تناول فطور غني بالبروتينات كالزبادي وبياض البيض المخفوق أو العصيدة، التي ستجعلك تشعر بالشبع فترة طويلة.

- شرب الكثير من المياه، حيث ينصح بتناول ما بين 4 و5 ليترات من الماء يومياً لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

- التخفيف من تناول الملح لأنه يحتفظ بالماء في الجسم ويجعل البطن يبدو أكثر انتفاخاً، ويجب التأكد عند شراء المنتجات من أنها لا تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

- استهلاك المزيد من الألياف القابلة للتحلل، لأنها على غرار البروتينات تشعرك بالشبع لمدة أطول، وتقوم بامتصاص المياه من الجسم، وتوجد تلك الألياف في الشعير والبذور والفاصولياء والعدس