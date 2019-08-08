الكشف لأول مرة عن أغذية طبيعية تقلل من خطر الإصابة بالخرف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن باحثون في جامعة فنلندا الشرقية أنهم لاحظوا ولأول مرة أن تناول أغذية حاوية على مادة "فسفاتيديل كولين" الموجودة في مصادر غذائية متنوعة مثل صفار البيض أو فول الصويا، يرتبط بتقليل خطر حدوث الخرف.

وقال الباحثون في دراسة نشرتها مجلة "أميركان جورنال أوف كلينيكال نوتريشن"، المعنية بأبحاث التغذية الإكلينيكية، أن هذه المواد الغذائية ترتبط بتعزيز الأداء المعرفي للإنسان. ومادة فُسْفاتِيدِيل كُولِين هي نوع من الشحوم الفُسْفُورِيّة تشتمل على الكولين مرتبطة بحمْض الفُسفاتيديك؛ وهو مكوّن رئيسي لأغشية الخلايا. كما أنها تعمل على تشكيل نواقل عصبية مهمة. وتستخدم مواد الكولين حالياً كمواد طبية لعلاج الخرف.

وأكد الباحثون إن دراستهم أظهرت انحساراً بنسبة 28 بالمئة في خطر الخرف لدى الرجال الذين يتناولون كميات أكبر من المواد الغذائية الحاوية على "فسفاتيديل كولين"، مقارنةُ بالرجال الذين يتناولونها بشكل أقل. كما أن الفئة الأولى من الرجال تفوقت في قياسات الذاكرة والقابليات اللغوية.

ووجدوا أن أهم مصادر الكولين لديهم كانت من البيض بنسبة 39 بالمئة واللحوم بنسبة 37 بالمئة . إلا أنهم شددوا على أن دراستهم من نوع "دراسات الملاحظة" وأن نتائجها تحتاج إلى دراسات أكثر عمقاً.

ودرس الباحثون حالات ما يقرب من 2500 رجل فنلندي كانوا من المشاركين في دراسات حول عوامل الخطر على القلب، أعمارهم بين 42 و60 سنة وبيانات عن تغذيتهم. وقارنوا هذه البيانات بمعلومات إضافية من المستشفيات عن مشكلاتهم اللاحقة وأسباب وفاتهم بعد 22 عاماً.