ما سر سرعة نتائج الحميات القاسية؟

المصدر: إعداد : ندى زهير الاديب

للحمية القاسية مضار على الجسم ستخسر بسببها أكثر من مجرد وزن، لأنها ستكلفك صحتك وستعرضك للكثير من الأمراض.

تختلف الحميات العشوائية والتي لا ترتكز على أي أسس علمية ومنها على سبيل المثال:

حمية فصائل الدم

تقوم على تصنيف الأطعمة وفقاً لنوعية فصائل الدم فمثلا يُنصح أصحاب فصيلة "O" بتناول أطعمة تحتوي على بروتين عالي. ويجب أن يمتنع أصحاب الفصيلة "A" عن تناول اللحوم الحمراء ويمكن لأصحاب فصيلة الدم "B" بتناولها.

على الرغم من أن تلك الحمية قد لاقت نجاحاً كبيراً في مجال التغذية وإنقاص الوزن إلا أنه لم يثبت صحتها علمياً حتى الآن.

رجيم أتكينز

يعتمد على الحد من مدخول الكربوهيدرات بشكل صارم فيصاب الجسم بحالة كيتونية فيلجأ لحرق الكربوهيدرات المخزنة فيه والدهون لتوليد طاقة، يسبب مشاكل في ضغط الدم، دواراً عند النهوض، متاعب في التنفس ورائحة فم كريهة، وتعب وارتفاع في نسب الكولستيرول في الدم.

ويؤدي نقص الألياف إلى الإصابة بالإمساك وخطر الاصابة بسرطان القولون.

حمية اليوم الواحد

أكثر النظم الغذائية انتشاراً لاعتمادها على نوع واحد من الطعام والمشروبات يتم تناولها على مدار اليوم دون تغيير فيها وأشهرها: حمية اللبن الرائب مع التمر، حمية الموز مع الحليب قليل الدسم، حمية الأرز، حمية البطاطس المشوية مع الشاي الأخضر. لا تحتوي كل العناصر الغذائية المهمة بشكل يومي مما يسبب خللاً وظيفياً في الأجهزة الداخلية فيؤثر على الصحة البدنية والنفسية.

هذه الحميات تعد بخسارة وزن سريعة في وقت قياسي، وتحمل ردود الفعل السلبية على الجسم.

ينصح بتوخي الحذر دائماً من الحميات العشوائية ويجب اتباع نظام غذائي متكامل وضرورة ممارسة الرياضة.

تتمثل مخاطر الحميات العشوائية والقاسية في:

خسارة الفيتامينات

حيث يلغي هذا النوع من الحميات مجموعة كبيرة من الفيتامينات ولا يؤمن للجسم كل المغذيات التي يحتاجها، وتبدأ المعاناة من نقص حاد في هذه الفيتامينات وفي المعادن.

وأسوأ أنواع الحميات تلك التي تلغي النشويات والفواكه وتركز على نوعيات معينة من الخضار، فيتسبب ذلك بالتعب الشديد والخمول.

قلة التركيز

عدم الحصول على كمية كافية من السكريات يضر بصحة الدماغ ويسبب قلة التركيز.

الإصابة بالامراض

تسبب الحميات القاسية ضعف في الجهاز المناعي بشكل كبير جداً، وتعرض متبع الحمية لخطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الزكام ونزلات البرد أكثر من بقية الأشخاص.

تغيرات في الوزن

بعد التوقف عن هذا النوع من الحميات والعودة للنظام العادي يستعيد متبع الحمية الوزن الذي خسره بسرعة، مما يسبب تغيرات حادة في الوزن ويؤثر سلباً في معدل الأيض، وبالتالي لا يمكن للجسم من بعدها أن يحرق المزيد من السعرات الحرارية.

التوتر

تفتقر هذه الحميات لكمية جيدة من الطعام، وتسبب الشعور بالجوع والشعور بالتوتر الشديد، وعدم وجود النشويات والفواكه وحرمان الجسم من الأطعمة التي يعشقها لفترة طويلة يخفف من إفراز هرمونات السعادة بالجسم مما يسبب التوتر والاكتئاب.

تساقط الشعر

يتأثر الشعر والبشرة بشكل سريع بأي حمية غذائية، وتسبب الحميات القاسية تساقط الشعر بشكل حاد لعدم حصوله على ما يكفي من عنصر الحديد والفيتامينات، والحميات القاسية التي لا تحتوي على كمية جيدة من الفواكه تسبب حدوث شحوب في البشرة وتجعلها أكثر عرضة للتجاعيد، لافتقارها لمضادات الأكسدة.

يجب التوقف عن الحميات القاسية وزيارة خبير التغذية للحصول على برنامج غذائي خاص بنوعية حياتك، يناسب وزنك وطولك وعمرك وحالتك الصحية، ويحتوي على جميع العناصر الغذائية من أجل التمتع بالصحة الجيدة وعدم المعاناة من أي نقص غذائي، والتمكن من محاربة الأمراض المعدية.