فيتامين «د» يعالج سرطان الجلد

المصدر: دبي - البيان

دفع جون فروست تقريباً ثمناً باهظاً لمهنة كان يحسد عليها الكثيرون. فطبيعة عمل رجل أعمال السابق هذا المقيم في شمال لندن، كانت تحتم عليه قضاء الكثير من الساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.

ولكن في ديسمبر 2016، أصيب بسرطان الجلد الخبيث، وهو أكثر أشكال سرطان الجلد دموية، والذي يرتبط بتلف الجلد الناجم عن ارتفاع مستويات التعرض للشمس.

واستخدم الطبيب أنغوش دالغليش في مستشفى سانت جورج بلندن نهجاً جذرياً جديداً في علاج السرطان، حيث تم حقنه بجرعات كبيرة من فيتامين (د)، مما ساهم في إنقاذ حياة المريض وشفائه بالكامل بعد أن كان على وشك الوفاة في غضون أسابيع، وقد أكدت الفحوصات خلوه من المرض تماماً.

والمعروف أن فيتامين (د) يشارك في تنظيم الجهاز المناعي، ويبدو أنه يمنع تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.