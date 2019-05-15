كيف تنظم الثلاجة للحفاظ على الطعام طازجا لفترة أطول؟

إعداد ندى زهير الأديب

تعرف على أفضل طريقة للحفاظ على ثلاجتك لإنه فن جميل ، فلا يحتوي على خيار متعفن، دجاج مشوي نصف محمر اوقطع من الجبن المخضر في الزوايا.

ماذا تفعل قبل تنظيم ثلاجتك؟

قبل الذهاب إلى وضع التنظيم الكامل ، ستحتاج إلى تنظيف وتطهير كل سطح من داخل الثلاجة. وهذا له أكثر من مجرد فوائد جمالية ، حيث أن الثلاجة المحصنة تعني فرصة أقل للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والتلوث. لتطهير الثلاجة بسهولة ، اتبع الخطوات التالية:

تفريغ الثلاجة بالكامل. خذ كل شيء من الثلاجة بحيث يمكنك بسهولة مسح الأوساخ والبقع أو الانسكابات الصلبة. يمكنك أيضًا العمل في كل قسم على حده إذا كنت قلقًا بشأن سوء حالة الطعام. هناك خيار آخر هو وضع بعض الثلج في مكان بارد وبصورة مؤقتة ووضع المواد الغذائية القابلة للتلف هناك.

امسح كل الأسطح. قم بمسح أو تطهير ببعض المناشف الورقية وتعقيم جميع أسطح الثلاجة. وهذا يشمل داخل مقصورات الباب وجميع مستويات الرف. خُذ الأدراج إلى الخارج ودعها تنقع في بعض الماء الساخن والصابون قبل مسحها وإعادتها.

إعادة تجميع الثلاجة وإضافة مزيل الروائح. يمكن أن يساعد وجود مزيل الروائح في ثلاجتك في منع الروائح الكريهة من البقاء داخلها. صودا الخبز بمثابة مزيل الروائح.

هنالك قواعد يجب اتباعها :-

مقياس درجة الحرارة : يجب أن تكون درجات الثلاجات بين 3 و 5 درجات مئوية.

باب الثلاجة : يوضع البيض والجبن في أعلى الباب وفي المقصورة بحيث يتم تغطيتهم ،حيث يكون باردًا ولكنه لا يتجمد.

يجب أن تنتقل التوابل والصلصات في القسم الأوسط من الباب حيث تكون باردة - ولكن يمكنها تحمل تغيرات درجة الحرارة عند فتح الباب.

لا تضع الحليب على رف الباب السفلي - إنه الجزء الأكثر دفئًا من الثلاجة. ضع فقط الأشياء هنا التي لا تعتمد بالكامل على التبريد ، مثل المشروبات الغازية.

الرف العلوي : عادةً ما يكون النصف العلوي من الثلاجة هو الأبرد لأنه يتم ضخ الهواء البارد فيه ، لذا ضع الأشياء التي تشبه البرد هنا ، على سبيل المثال ، الحليب واللبن وعصير البرتقال.

الرف الأوسط : جميل ورائع ، هذا هو المكان الذي يجب أن تبقي فيه اللحوم والأسماك الطازجة فى عبوات محكمة الاغلاق.

إذا كان لديك رف وسطى آخر" فوق أدراج الخضار ، استخدمه لمتبقيات الطعام المتناول التي تقوم بحفظها لوقت لاحق.

الدرج السفلي : قد تأكل المزيد من الفاكهة والخضارإذا كنت تستطيع رؤيتها على الرف العلوي ، ولكنها ستظل أطول إذا كانت مخزنة في درج الخضار، حيث لن تتجمد وستبقى طازجة.

تذكر

لا تجعل ثلاجتك ممتلئة بالكامل، لإنه يعوق دورة التبريد ويسخن المكان برمته.

لا تتركه فارغًا أيضًا ، مما يتركه بدرجات حرارة متوازنة أيضًا.

افتح ثلاجتك بشكل منتظم ولأقصر فترة ممكنة حتى لا يسرع دخول الهواء الدافئ.



هل تعلم أن البيض يمكن أن يتجمد من خارج قشره؟ إذ ان أفضل المنتجات التي يمكن تجميدها هي البيض، الأعشاب، فواكه، الصلصات، كعكة، حليب ،اللحوم المطبوخة، الماء، خضروات.

اليك بعض النصائح لتقليل فضلات الطعام والنفايات المنزلية وحفظها لتوفير المال باستخدام المزيد من المجمدات:-

لتقليل التكاليف ، قم بتجميد وجبة كبيرة وتجميد بقايا الطعام للاستمتاع بها في وقت لاحق.

عند شراء المزيد من المكونات غير المعتادة وأكبر مما تحتاج إليه - لا تقم برمي بقايا الطعام ، بل قم بتجميدها افضل، الأعشاب الطازجة هي مثال رائع على ذلك.

عند تجميد الطعام، افعل ذلك بكميات معقولة حتى لا تهدر الطعام بمجرد إزالة الجليد - على سبيل المثال ، عند شراء علبة من صدور الدجاج المجمد ، قم بتجميد صدور الدجاج في أكياس الفريزر الفردية بحيث يمكنك فقط طهي واحدة فقط عند الحاجة .

الخضار المجمدة أفضل صديق لك! أنها توفر الكثير من الاستخدامات المتعددة - تدوم لفترة أطول وهي أكثر مغذية أيضًا.

احفظ الموز الناضج من كومة السماد - فقط قم بقشره وضعه في كيس في الفريزر. مثالي للعصائر.

قم بتخزين التوت عند قرب تاريخ انتهائها ، جمدها في أجزاء صغيرة ثم استخدمها لصنع العصائر أو رشها على الزبادي أو الآيس كريم.

يحتفظ الخبز ببراعة في الفريزر، ليكون لديك مخزون من اللفائف والكعك والقمح الصغيرة وأرغفة الخبز في الفريزر حيث يميل إلى الانتقال بسرعة كبيرة في المطبخ الدافئ.

كرتون مجمّد من عصير الفاكهة هي عبوات رائعة لوضعها في نزهاتك في بداية اليوم. في موعد الغداء .