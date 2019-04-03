اكتشاف رابط خطير بين كثرة التبول ليلا وارتفاع ضغط الدم

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف علماء يابانيون رابطا خطيرا بين كثرة الحاجة إلى التبول أثناء الليل وارتفاع ضغط الدم ، حسبما ذكر موقع " روسيا اليوم "

وتبيّن أن خطر ارتفاع ضغط الدم يزداد بنسبة 40%، بسبب كثرة الذهاب إلى المرحاض ليلا، ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطة والنوبات القلبية.

وتوصلت دراسة أجريت في مستشفى "توهوكو روساي" الياباني، إلى هذه النتائج المثيرة للقلق.

وحذر قائد الدراسة، الدكتور ساتوشي كونو، من أن السبب الكامن وراء ذلك يعود إلى ارتفاع كمية الملح المستهلكة.

وقالت البروفيسورة، باربرا كاسادي، رئيسة "ESC" في جامعة أوكسفورد: "أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، وهو السبب الرئيس العالمي للوفاة المبكرة، بما يعادل نحو 10 ملايين حالة وفاة في عام 2015".

وأضافت : "توصي الإرشادات بضرورة تناول الأدوية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. ويُنصح أيضا باتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك تقييد استهلاك الملح، والاعتدال في تناول الكحول وتناول الطعام الصحي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحكم في الوزن والإقلاع عن التدخين".