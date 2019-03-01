حفاظاً على الرشاقة.. احذروا من تصفح الهواتف في هذه الحالات

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف باحثون من البرازيل وهولندا مؤخراً أن تصفح الناس للهواتف الذكية أثناء تناول الطعام من السهل أن يؤدى إلى أخذ المزيد من السعرات الحرارية، الأمر الذي يعد غير موات للسيطرة على الوزن.

وفى البحث، جمع الباحثون 62 متطوعاً شاباً لاختيار ما يريدون من الأطعمة الصحية والمشروبات الغازية والشوكولاتة حتى يشبعوا.

وشارك المتطوعون في الاختبار ثلاث مرات، حيث ركزوا في تناول الطعام في المرة الأولى، وتصفحوا الهاتف أثناء الطعام في المرة الثانية، وقرؤوا مقالات ورقية أثناء الطعام في المرة الثالثة.

وتظهر نتائج الاختبارات أن المتطوعين يمتصّون 535 سعرة حرارية في المتوسط في المرة الأولى، ويمتصّون 591 سعرة حرارية في المتوسط في المرة الثانية حتى 616 سعرة حرارية للمتطوعين البدناء.

كما وجد الباحثون أن المتطوعين عندما استخدموا الهاتف أثناء الطعام تناولوا الأطعمة الغنية بالدهون أكثر بنسبة 10% من تركيزهم في تناول الطعام، أما قراءة المقالات الورقية أثناء الطعام أدت إلى امتصاص المزيد من عدد السعرات الحرارية في الأطعمة، وفق ما نقلت صحيفة "الشعب" الصينية.

ويعتقد الباحثون أن الهاتف الذكي قد أصبح "إزعاجا" رئيسيا للناس أثناء تناول الناس الأطعمة، بمن فيهم الأطفال. ما يعوق فهم الدماغ الصحيح لكمية الأطعمة المتناولة.