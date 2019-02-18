المصدر: البيان الالكتروني

حصل علماء جامعة ألاباما في برمنغهام على إثباتات تفيد بأن تناول مضادات الالتهاب اللاستيرويدية لفترة طويلة، يؤدي إلى اضطراب وظائف القلب والكلى.

وتفيد مجلة "Life Sciences" بأن دواء كاربروفين "Carprofen" خضع لدراسة مفصلة باستخدام نماذج نوبات قلبية للفئران، واكتشف الباحثون في نتيجتها أن هذا الدواء يسبب التهابات في القلب والكلى.

أما بالنسبة للكلى، فإن دواء كاربروفين، تسبب في رفع مستوى جميع المؤشرات الحيوية للضرر الكلوي. كما تم رصد التهابات في أنابيب الكلى وإصابة بنيتها، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وعند استخدام دواء كاربروفين في حال النوبة القلبية، فقد اتضح أنه يتسبب في تسارع وتيرة الالتهابات في الكلى. وأنه يحفز إنتاج مكونات تسرع تلف النسيج الكلوي.