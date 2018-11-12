التدخين والسكري يهددان قلب المرأة أكثر من الرجل

المصدر: متابعات

توصلت دراسة بريطانية إلى أن النساء اللاتي اعتدن التدخين أو يعانين من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية مقارنة بالرجال.

ونقل موقع " بي بي سي " العربي عن الباحثين قولهم إنه ينبغي أن تحصل النساء على نفس المستويات العلاجية كالرجال، فضلا عن دعمهن للإقلاع عن التدخين.

كما ينبغي على الأطباء الاهتمام بتحديد النساء المرضى المعرضات لهذه المخاطر.

ولا يزال الرجال أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية، بنسبة ثلاث مرات، مقارنة مع النساء.

وشملت الدراسة، التي أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد، نحو 500 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عاما، مسجلين على قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني "بيو بنك".

وتوصلت الدراسة إلى أنه على مدار سبع سنوات أصيب 5081 شخصا بأول أزمة قلبية في حياتهم، ثلثهم من النساء.

وعلى الرغم من أن خطر الإصابة بأزمة قلبية بالنسبة للنساء أقل من الرجال خلال مراحل العمر، فثمة عوامل خطر معينة بدت أكثر تأثيرا بالنسبة لهن.

فالنساء اللاتي اعتدن التدخين هن الفئة الأكثر عرضة، بمعدل ثلاث مرات، للإصابة بأزمة قلبية مقارنة مع غير المدخنات، في حين يتضاعف الخطر في حالة التدخين عند الرجال.

كما يزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمال إصابة النساء بواقع 83 في المئة إضافيا، مقارنة بتأثيره على الرجال.

وأفادت الدراسة بأن الإصابة بمرض السكري، من النوع 1 والنوع 2، لها تأثير أكبر على النساء مقارنة بالرجال.

ويقول الباحثون إنهم لا يعلمون لماذا ترتبط هذه العوامل بالنوع، ولا يمكن استخلاص استنتاجات قاطعة بشأن السبب والتأثير، لكنهم يتبنون بعض النظريات.

وقد يكون السبب في ذلك عوامل بيولوجية. فعلى سبيل المثال قد يحمل مرض السكري من النوع 2، الذي يرتبط غالبا بسوء النظام الغذائي وأسلوب الحياة، تأثيرا مختلفا على قلب المرأة مقارنة بالرجل.

وتقول الدراسة إن النساء لا يدركن عادة أنهن معرضات للإصابة بأمراض قلبية، وربما يكون مقدار حصولهن على الرعاية والخدمة الطبية أقل من الرجال.

وقال الباحثون في دراسة مصاحبة إن الرجال ربما هم الفئة الأكثر عرضة للأزمات القلبية، لكن أمراض القلب هي الأكبر فتكا بالنسبة للنساء في بريطانيا.

وقالت إليزابيث ميليت، المشرفة على الدراسة وخبيرة علم الأوبئة في معهد جورج للصحة العالمية لجامعة أوكسفورد :"يؤثر مرض القلب أيضا على النساء، ويجب الاعتراف بذلك".

وأضافت : "تحتاج المرأة إلى أن تدرك أنها تواجه خطرا، على الرغم من تدشين الكثير من الحملات".

وقالت :"إنه شيء معقد وطويل الأجل للعمل عليه، ربما بسبب مجموعة من العوامل، بيولوجية واجتماعية".

وأضافت أنه في المستقبل قد يكون معدل إجمالي إصابة المرأة بأزمات قلبية مماثلا للرجال.

وقال المشرفون على الدراسة إن النساء اللاتي يعانين من مرض السكري وضغط الدم المرتفع و التدخين "ينبغي أن يدركن مستوى المخاطر مقارنة بالكثير من الرجال".