التهاب مفصل الإبهام.. أوجاع لا تستهِن بها

المصدر: خاص «البيان الصحي»، بالتعاون مع «مايو كلينيك»

إنَّ التهاب مفصل الإبهام هو أشهر أنواع الفصال العظمي التي تصيب اليد. ويسمى أيضًا التهاب المفصل القاعدي. ويحدث التهاب مفصل الإبهام عند تمزق الغضروف المبطِّن وانفصاله عن أطراف العظمتين اللتين ترتبطان معًا لتكوين مفصل الإبهام (المفصل الرسغي المشطي).

وقد يتسبب التهاب مفصل الإبهام في الشعور بآلام شديدة وتورم في اليد وضعف قوتها مع الحد من نطاق حركتها، الأمر الذي يصعب معه القيام بالأعمال المنزلية البسيطة مثل لف مقابض الأبواب لفتحها أو فتح البرطمانات. وقد تتضمن طرق علاج التهاب مفصل الإبهام اتخاذ إجراءات العناية الذاتية أو عمل جبيرة أو تناول بعض الأدوية أو الحقن بالستيرويد القشري. وقد يرى الطبيب ضرورة إجراء جراحة إذا تبيّن له أنك مصاب بدرجة شديدة من التهاب مفصل الإبهام.

الأعراض

يكمن العرض الأول والأكثر شيوعًا لالتهاب مفصل الإبهام في الألم. ويحدث الألم في أسفل الإبهام عند إمساكك أو قبضك على شيء بين إبهامك وسبابتك أو عند استخدام الإبهام للضغط على شيء – مثل تدوير أحد المفاتيح أو سحب أحد السحَّابات (سوستة) أو فتح أحد البرطمانات. وفي نهاية المطاف، قد تشعر بالألم حتى مع عدم استخدام الإبهام.

من العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:

Ⅶ حدوث تورم وتيبس في أسفل الإبهام والشعور بألم عند الضغط عليه.

Ⅶ ضعف القدرة على إمساك الأشياء بين الإبهام والسبابة.

Ⅶ تضاؤل نطاق الحركة.

Ⅶ ظهور المفصل الموجود عند أسفل الإبهام وكأنه في غير موضعه أو به نتوء عظمي أو تضخم.

متى ينبغي زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من تورم أو تيبس أو ألم مستمر عند أسفل الإبهام، فالتمس الحصول على استشارة طبية. وإذا قرر الطبيب أنك مصاب بالتهاب مفصل الإبهام، فبإمكانه العمل معك لوضع خطة للتعامل مع الألم وعلاجه. كذلك يتعين عليك التماس النصيحة الطبية إذا عانيت من أي آثار جانبية لأدوية التهاب المفاصل، مثل الغثيان أو اضطراب البطن أو تغوط براز أسود أو قطراني اللون أو الإمساك أو النعاس.

الأسباب

عادة ما يحدث التهاب مفصل الإبهام نتيجة لصدمة رضية أو إصابة في المفصل. كما يصاب بعض الناس بالتهاب مفصل الإبهام على نحو يرتبط بالفصال العظمي في المفاصل الأكبر حجمًا.

ويعطي المفصل القاعدي للإبهام نطاقًا واسعًا للحركة، ما يسمح للشخص بأن يقبض على الأشياء ويمسكها ويلتقطها. وعظام المفصل القاعدي للإبهام تمثل عظمة مشط اليد الأولى والتي توجد عند راحة اليد، والعظم المربعي وهي عظمة صغيرة توجد عند قاعدة الإبهام.

وفي المفصل القاعدي الطبيعي، يغطي الغضروف أطراف العظام فيكون بمقام وسادة تسمح للعظام بأن تنزلق بسلاسة مقابل بعضها. أما في حالة التهاب مفصل الإبهام، فيتآكل الغضروف الذي يغطي أطراف العظام ويخشن سطحه الأملس. عندئذ تحتك العظام ببعضها، وهو ما يترتب عليه تلف المفصل.

وقد ينتج عن تلف المفصل نمو عظم جديد على جوانب العظام الموجودة (زوائد عظمية)، وهو ما قد ينتج عنه نتوءات ملحوظة في مفصل الإبهام.

عوامل الخطورة

قد تزيد العوامل التالية من خطر إصابتك بالتهاب مفصل الإبهام:

Ⅶ كون الشخص أنثى.

Ⅶ أن تكون في عمر 40 عامًا فأكثر.

Ⅶ الإصابة بحالات وراثية معينة، بما فيها ارتخاء أربطة المفصل وتشوه المفاصل.

Ⅶ حدوث إصابات في المفصل القاعدي، مثل الكسور والالتواءات.

Ⅶ الإصابة بأمراض تغير من الشكل الطبيعي والوظيفة الطبيعية للغضروف، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

Ⅶ أداء بعض الأنشطة والمهن التي تسبب ضغطًا كبيرًا على هذا المفصل.

التحضير لزيارة الطبيب

على الأرجح ستبدأ بزيارة طبيب العائلة أو الممارس العام. وفي بعض الحالات، قد تحال إلى طبيب متخصص في علاج التهاب المفاصل وغيره من حالات الالتهابات اختصاصي الأمراض الروماتويدية.

العلاجات والعقاقير

قد يوصيك الطبيب بمجموعة من العلاجات، بما فيها إجراءات العناية الذاتية وتغيير النشاط والتجبير والأدوية والعلاج الطبيعي. وفي المراحل المبكرة، عادة ما تكون العلاجات غير الجراحية فعالة. وقد يكون التدخل الجراحي ضروريًا لعلاج الحالات الشديدة.

الجبائر

قد يوصيك الطبيب بعمل جبيرة لدعم المفصل والحد من حركة الإبهام والرسغ. وتساعد الجبيرة على:

Ⅶ تخفيف الألم.

Ⅶ تصحيح مواضع العظم.

Ⅶ إراحة المفصل.

وعلى حسب احتياجاتك، قد ترتدي الجبيرة أثناء الليل فقط أو أثناء الليل والنهار.

الأدوية

لتخفيف الألم، قد يوصيك الطبيب بتناول أدوية عن طريق الفم أو استخدام أدوية موضعية.

وتزداد مخاطر الإصابة بالآثار الجانبية عند تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بجرعات عالية وفترات طويلة. وقد يكون من بين الآثار الجانبية سماع طنين في الأذن والإصابة بقرحة المعدة ومشكلات في القلب والأوعية الدموية والنزيف المعوي وتلف الكبد والكلى.

الحقن

إذا لم يكن استعمال الجبيرة ومسكنات الألم فعالًا، فقد يوصي الطبيب بحقنك بستيرويدات قشرية طويلة المفعول في المفصل القاعدي لديك. وقد تعمل حقن الستيرويدات القشرية على تخفيف الألم والالتهاب بصورة مؤقتة.

الجراحة

إذا لم تستجب للعلاجات الأخرى أو إذا لم تقدر على ثني الإبهام وتحريكه، فقد يوصيك الطبيب بالخضوع للجراحة.

ويمكنك مناقشة الخيارات الجراحية مع الطبيب واختيار الأنسب لك. تتضمن الخيارات ما يلي:

Ⅶ تثبيت المفصل (إيثاق المفصل). في عملية إيثاق المفصل، يقوم الجراح بتثبيت العظام تثبيتًا دائمًا في المفصل المصاب وذلك لزيادة الثبات والحد من الألم. وبعد ذلك، قد يستطيع المفصل المثبَّت تحمل الأوزان من دون ألم، لكنه يفقد مرونته.

Ⅶ قطع العظم. في هذه العملية، والتي تسمى أحيانًا نزع جزء من العظم، يصحح الجراح أوضاع العظام في المفصل المصاب وذلك للمساعدة على تصحيح التشوهات.

Ⅶ استئصال العظم المربعي. في هذه العملية، يزيل الجراح العظم المربعي، وهو أحد العظام الموجودة في مفصل الإبهام.

Ⅶ استبدال المفصل (تقويم المفصل). في هذه العملية، يزيل الجراح جزءًا من المفصل المصاب أو يزيله كله ويضع مكانه رقعة من أحد أوتارك. كما يجري تطوير أجهزة معدنية أو بلاستيكية جديدة يطلق عليها المفاصل الصناعية لتحل محل المفاصل. لكنَّ الأطباء يفضلون القيام بتقويم المفصل بالأوتار في الوقت الحالي.

ويمكن إجراء هذه العمليات الجراحية جميعها في إطار الرعاية الخارجية. وبعد الجراحة، توقع أن يُطلب منك ارتداء جبيرة على الإبهام والرسغ مدة تصل إلى ستة أسابيع. وفور إزالة الجبيرة، قد تخضع لعلاج طبيعي لمساعدتك على استعادة قوة اليد وحركتها. ورغم بطء التعافي، يتعين أن تكون قادرًا على استعادة أنشطتك الطبيعية خلال ستة أشهر بعد الجراحة.

نمط الحياة

يمكن لإجراءات العناية الذاتية أن تساعد على تخفيف الألم وتحسين قدرة اليد على الحركة وتعزز من استقلاليتك في النهاية. وإليك إجراءات قد تساعدك:

Ⅶ قم بتمارين نطاق الحركة. وهي تمارين تقوم فيها بتحريك الإبهام في كامل نطاق حركته ويمكنها المساعدة على تحسين قدرة المفصل على الحركة. ويمكن للطبيب أو اختصاصي علاج اليدين أن يوضح لك الأساليب الخاصة.

Ⅶ الاستعانة بالأدوات اليدوية. فكر في شراء فتاحة البرطمانات وأداة لتدوير المفاتيح والسحابات (السوستة) الكبيرة المصممة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة في اليد. ويراعي تكبير مقابض أدوات الحدائق وأوعية المطبخ وأدوات الكتابة – أو شراء أدوات ذات مقابض كبيرة. ويمكن الاستعاضة عن مقابض الأبواب التقليدية، التي لا بد لك من القبض عليها بإبهامك، برافعات. وفي الغالب، تتوافر الأدوات المعدلة في دليل الشراء. ويمكن سؤال الطبيب أو اختصاصي علاج اليدين عما يوصي به.

Ⅶ استخدم الكمادات الدافئة أو الباردة. قد يوصيك الطبيب باستخدام الكمادات الدافئة أو الباردة – أو التبديل بينهما وذلك للمساعدة على تخفيف التورم والألم وإراحة المفاصل.

Ⅶ تجنب إطباق قبضة اليد عند حمل الأشياء. واختر حقيبة يدوية ذات حزام قوي للكتف أو المرفق، وذلك بدلاً من اليد القصيرة. وبدلاً من اختيار حقائب التسوق ذات الأيدي، يمكن استخدام صناديق ورقية يمكن حملها بين الأيدي ودعمها بالورك.

02

يحدث التهاب مفصل الإبهام عند تمزق الغضروف المبطِّن وانفصاله عن أطراف العظمتين اللتين ترتبطان معًا لتكوين المفصل

01

يكمن العرض الأول والأكثر شيوعًا لالتهاب مفصل الإبهام في الألم ويحدث عند الإمساك على شيء

40

تزيد عوامل خطر الإصابة بالتهاب مفصل الإبهام في عمر 40 عامًا فأكثر