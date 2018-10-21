هذه المأكولات تطيل العمر وتقي من الموت المبكر

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف علماء بجامعة توفتس الأميركية أن الأحماض الدهنية أوميغا-3 غير المشبعة، الموجودة في المأكولات البحرية، تطيل عمر كبار السن وتمنع خطر الموت المبكر.

ويفيد موقع MedcalXpress بأن دراسة العلماء استمرت سنوات طويلة 1992-2015، بمشاركة 2622 من المسنين متوسط عمرهم 74 سنة.

وفي بداية الدراسة، وبعد مضي 6 سنوات و13 سنة، أخذت عينات من دم المشتركين لتحديد مستوى الأحماض الدهنية أوميغا-3 بما فيها أحماض: الإيكوسابنتاينويك والدوكوساهكساينويك ودوكوسابينتانيويك وألفالينولينيك. ومعظم هذه المركبات موجودة في المأكولات البحرية، والمركب الأخير موجود في المكسرات والبذور والخضروات الخضراء.

واستناداً إلى مستوى هذه الأحماض الدهنية في دم المشتركين، تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات. واتضح أن 89% منهم يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالعمر، بما فيها الاختلالات البدنية والمعرفية.

كما اتضح وفق "روسيا اليوم" أن المستوى المرتفع لحمض إيكوسابنتانويك أدى إلى انخفاض خطر الشيخوخة بنسبة 24%. وحمض دوكوسابنتانيويك ساعد في تخفيض هذا الخطر بنسبة 18-21%. ولم يكتشف الباحثون تأثير المركبات الأخرى.