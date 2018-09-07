العثور على مادة لمكافحة السمنة دون أضرار

المصدر: البيان الالكتروني

وجد علماء من مركز هلمهولنز للأبحاث في ميونيخ مادة نباتية تستخدم في الطب الصيني، وتعد من أنجع الوسائل المكتشفة حديثا في مكافحة السمنة دون أضرار.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء، أن مادة السيلاسترول المصنعة في الصين وتستخدم في العلاج التقليدي الصيني، تساعد في التخلص من السمنة عبر التحكم بمراكز الشهية في الدماغ.

وأجرى الباحثون دراستهم على فئران التجارب، التي زودت بمادة السيلاسترول، ولوحظ لديها انخفاض في الوزن بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط، فالسيلاسترول يقوي ويركز حساسية الليبتين ويعزز الشعور بالشبع.

كما وجد العلماء أن هذه المادة تنشط مراكز الشبع في الدماغ، وتساعد في التحكم بالوزن وتخفضه بسرعة كبيرة بحسب الجرعة التي يتناولها الإنسان، وفق "روسيا اليوم".