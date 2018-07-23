هذه المادة الغذائية تحسّن عمل الدماغ

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف علماء من جامعة بنسلفانيا أن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من عنصر الحديد تساعد في تحسين عمل الدماغ.

وأثبتت الدراسات التي قام بها العلماء، ونشرت في the Journal of Nutrition، ارتباط نسبة الحديد في الدم مع مهارات الانتباه والذاكرة عند المراهقين، وذلك من خلال دراسة بمشاركة 140 مراهقا من الهند، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة يرتادون مدرسة ريفية واحدة، وجميعهم من عوائل محدودة الدخل تعيش في ولاية ماهاراشترا.

وقُسم المشتركون إلى مجموعتين، الأولى تناولت حبوب الدخن الاعتيادي، بينما تناولت المجموعة الثانية دخنا مدعما بعنصر الحديد، وبعد مضي ستة أشهر، أظهرت المجموعة الثانية تقدما ملحوظا في ما يتعلق بمهارات الانتباه والذاكرة مقارنة بالمجموعة الأولى، فقد انخفضت أزمنة أدائهم للواجبات بمقدار النصف خلال تلك الفترة.

وقد اختيرت تلك المدرسة تحديدا حسب "روسيا اليوم" بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالأنيميا فيها.

يذكر أن الدُّخن (الجَاوَرْس) إحدى أنواع النباتات التي تنمو على شكل سنابل وعناقيد تشبه القمح، وتنتشر في قارتي آسيا وإفريقيا، وتتمتع بقيم غذائية عالية.