السكري يقود إلى السرطان

المصدر: البيان الالكتروني

وجد علماء من المعهد الوطني للأورام في الولايات المتحدة الأميركية أن المرضى الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري، يتضاعف لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وحلّل الباحثون معلومات التاريخ المرضي لـ 50 ألف شخص، في الفترة الممتدة بين عامي 1993-2013، ثلثهم من المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري.

وأظهرت نتائج التحليل أن 128 من المصابين بالسكري و280 من الأصحاء أصيبوا بالسرطان، وتبين أيضا أن مرضى السكري أصيبوا بالسرطان خلال 3 سنوات بعد إصابتهم بالسكري.

وأكدت البيانات أن خطر الإصابة بسرطان البنكرياس قد ارتفع بنسبة 2.3% لدى المصابين بالسكري في المتوسط، مقارنة بالأشخاص الأصحاء ممن لم يصابوا بالسكري أبدا.

كما أظهرت البيانات حسب "روسيا اليوم" أن مرض السكري من النوع الثاني، غير مرتبط أبدا بالإصابة بأنواع أخرى من الأورام الخبيثة.

لذلك ينصح الباحثون مرضى السكري من النوع الثاني، بالخضوع لمراقبة طبية دورية وخاصة فيما يتعلق بتشخيص مرض سرطان البنكرياس.