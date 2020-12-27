إقبال لافت على التطعيم ضد «كورونا» في دبي

سجلت هيئة الصحة بدبي إقبالاً لافتاً من قبل أفراد المجتمع على التسجيل في قوائم المستهدفين من التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد 19».

وكانت الهيئة قد تعاقدت مع شركة «فايزر» العالمية، لتوفير الجرعات اللازمة من اللقاح، في وقت أعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى التي انطلقت قبل يومين، وتبدأ على نطاق واسع اليوم، من خلال 6 مراكز حددتها «صحة دبي»، وهي: مركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا.

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