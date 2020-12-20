«صحة دبي» تستعد للخمسين عاماً المقبلة بحزمة أولويات للتطوير

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، جلسة تفاعلية موسعة، برئاسة معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وحضور قيادات الصفوف الأول والثاني والثالث من المديرين التنفيذيين للمؤسسات والقطاعات والمستشفيات التابعة، إلى جانب مديري الإدارات والمتخصصين في الهيئة، وذلك لبحث توجهات المرحلة المقبلة، وأولويات التطوير حتى عام 2071، وذلك ضمن توجهات الدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.

واتسمت الجلسة بالتفاؤل، وناقش الحضور جملة من الأولويات، ضمت 10 أولويات رئيسة للوصول إلى مستقبل صحة أفضل في الخمسين عاماً المقبلة.

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