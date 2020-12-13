حضور مميز لـ«صحة دبي» في «جيتكس 2020»

المصدر: دبي - البيان الصحي

واصلت هيئة الصحة بدبي حضورها القوي والمميز في معرض جيتكس الدولي 2020، الذي تنظمه دبي – بنجاح - سنوياً، وتمكنت الهيئة من خلال حزمة خدماتها وبرامجها التقنية والذكية، من مواصلة استقطاب رواد المعرض من المسؤولين والمختصين والمهتمين بالشأن الصحي والمتعاملين، الذين توافدوا على منصة «صحة دبي» التي بدت متألقة هذا العام، ومثل سائر الأعوام السابقة، وخصوصاً مع تدشين الهيئة لمجموعة مميزة من الخدمات التي تصب مباشرة في مصلحة الناس، بحضور معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، والمسؤولين.

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