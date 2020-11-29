«ريشة فنان».. تحية من أطفال «قُصّر دبي» لأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، مؤخراً، معرضاً فنياً لأبنائها القصّر، وجهوا من خلاله رسالة شكر وتقدير لخط الدفاع الأول من الأطباء والكوادر التمريضية والقائمين على القطاع الصحي، لدورهم في حماية المجتمع من تداعيات جائحة كورونا.

وأقيم المعرض تحت شعار «ريشة فنان.. شكراً لخط دفاعنا الأول»، في المكتبة العامة بمنطقة الصفا التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون، لعرض إبداعات الأطفال القصّر الذين ترعاهم المؤسسة.

حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر عيسى الغرير، والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر علي المطوع، والمدير العام لهيئة دبي للثقافة هالة بدري.

دور كبير

وأعرب معالي القطامي عن تقدير الهيئة البالغ للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، لخدمة المجتمع وإسعاد الناس، منوهاً بأن المؤسسة قدمت نموذجاً حضارياً يحتذى به في التكاتف والتلاحم مع هيئة الصحة بدبي، منذ بداية تحدي «كوفيد 19» وفي ذروة التحدي وحتى اليوم.

وقال معاليه: إن مبادرة المؤسسة المتمثلة في معرض «ريشة فنان» التي نفذتها لعرض اللوحات الفنية ورسائل الشكر التي وجهها الأطفال والقصر لخط دفاعنا الأول، تنم عن قيمة حقيقية تعمل عليها المؤسسة، التي تحرص دائماً على توفير كل سبل الرعاية للقصر، كما تعمل على منحهم الفرص الكاملة للتعبير عن مشاعرهم وحبهم وتقديرهم تجاه وطنهم، وتجاه المخلصين المتفانين في عملهم في خط الدفاع الأول لمواجهة «كوفيد 19».

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