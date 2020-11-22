«صحة دبي» و«دبي القابضة» تحتفيان بتدشين حافلة تبرع بالدم مطوّرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

دشنت هيئة الصحة بدبي و«دبي القابضة»، مؤخراً، حافلة جديدة للتبرع بالدم، تُعدّ من الأحدث عالمياً، وهي فائقة المستوى في تجهيزاتها وتقنياتها الذكية، وموافقتها لأعلى شروط ومعايير وبروتوكولات الأمان الصحي والسلامة، فضلاً عن فخامتها وما تشتمل عليه من كل سبل الراحة للمتبرعين بالدم، إلى جانب أنها صديقة للبيئة.

وتتميز الحافلة المطورة والتي جاءت بدعم كامل من دبي القابضة (أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة)، أنها تم تصنيعها محلياً، كما تم تصميمها وفق نموذج هندسي متطور وأعلى درجات الأمان، وهي مزود بشبكة إنترنت فائقة المستوى، وأنظمة ربط إلكتروني وكاميرات متقدمة.

جاء التدشين بحضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وخالد المالك، العضو المنتدب لـدى دبي القابضة، كما حضر من الهيئة الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، وهدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى دبي القابضة.

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