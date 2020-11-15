«صحة دبي» تحتفي بإنجاز طبي الأول من نوعه عربياً

المصدر: دبي – البيان الصحي

احتفت هيئة الصحة بدبي بالإنجاز الطبي الكبير الذي سجلته دولة الإمارات العربية المتحدة، وحققته إمارة دبي، وبالتحديد في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال التابع للهيئة، وذلك بعد أن نجح فريق طبي متخصص يقوده طبيبان إماراتيان، في إجراء أول عملية جراحية دقيقة من نوعها على مستوى المنطقة العربية، لعلاج تشوه خلقي في العمود الفقري لجنين لم يتجاوز عمره ستة أشهر ولم يتعدَّ وزنه 700 جرام.

قاد الفريق الطبي – المكون من 20 متخصصاً - الطبيبان الإماراتيان منى تهلك استشاري النساء والولادة والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، ومحمد العلماء استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى راشد.

وقد جاء احتفاء الهيئة عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته، مؤخراً، في مقرها، للإعلان عن تفاصيل العملية الكبرى، بحضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في الهيئة، والدكتور فهد باصليب استشاري أمراض القلب والقسطرة والمدير التنفيذي لمستشفى راشد والفريق الطبي، ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام.

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