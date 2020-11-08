«صحة دبي» تحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان الصحي

احتفت هيئة الصحة بدبي، صباح الثلاثاء الماضي، بيوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، وفي بداية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا جميعاً، رفع معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي باسمه واسم جموع العاملين في الهيئة والمنتسبين لها، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال معالي القطامي: إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، واعتماده ليوم الثالث من نوفمبر يوماً للعلم، تزامناً مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم، يرسخ العديد من المفاهيم والقيم الوطنية المهمة، في مقدمتها الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والاصطفاف أمام العلم، رمز العزة والسيادة والوحدة، ورمز النهضة والدولة التي تحتضن الجميع في نسيج واحد، وفي أمن وسلام وسعادة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز