«صحة دبي» تنال جائزة أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير

المصدر: دبي - البيان الصحي

فازت هيئة الصحة بدبي، بجائزة أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير، ضمن جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بعد منافسة مع أكثر من 200 مشاركة متميزة، ما جعل تحقيق هذا الفوز استثنائياً.

وتسلّم الجائزة- خلال حفل التكريم الذي أقيم، مؤخراً، بفندق «انتركونتننتال فيستيفال سيتي»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الحكومي للموارد البشرية- كل من آمنة السويدي مديرة إدارة الموارد البشرية، والدكتورة وديعة عبد الرحيم شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

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