مركز متطور لعلاج الأمراض المعدية في دبي

المصدر: دبي- البيان الصحي

دشنت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مركز الضيافة الصحي، وهو مركزها المتخصص في علاج الأمراض المعدية والسارية والوبائيات، والذي جاء وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها عالمياً في مثل هذا النوع من المنشآت الطبية.

جاء المركز متكاملاً في مرافقه وخدماته وتجهيزاته وتقنياته المتقدمة، كونها خطوة مهمة قطعتها الهيئة للوصول بالمركز مستقبلاً إلى نقطة أخرى، يكون فيها مركزاً طبياً دولياً لعلاج وأبحاث ومختبرات الأمراض المعدية والسارية.

رافق معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلال التدشين: الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتور عامر أحمد شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة، والدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد.

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