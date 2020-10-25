2000 عالم وخبير وطبيب يُثرون مؤتمر دبي الدولي للتغذية

المصدر: دبي - البيان الصحي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، شهدت دبي خلال الأيام الثلاثة الماضية، أعمال (مؤتمر دبي الدولي السادس للتغذية).

وشارك في المؤتمر، الذي افتتحه معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أكثر من 2000 عالم وخبير وطبيب واختصاصي في علم التغذية والتغذية العلاجية، ودارت أعمال المؤتمر بشكل تفاعلي، في القاعة الكبرى للهيئة، إلى جانب التفاعل عبر الاتصال المرئي، بين المشاركين الذين مثلوا أكثر من 20 دولة من مختلف قارات العالم.

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