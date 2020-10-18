الاطلاع على عمل مراكز فحوصات «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان الصحي

تفقد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، المراكز الثلاثة التي كانت الهيئة قد دشنتهم في (مول الإمارات، وديرة سيتي سنتر، ومردف سيتي سنتر)، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه وعلى توفر كل سبل الراحة للراغبين في إجراء فحوصات كوفيد-19. رافق معاليه في جولته الدكتور عامر أحمد شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة، والدكتورة حنان السويدي رئيس مسار الفحوصات في مركز التحكم والسيطرة، وأستاذ مساعد في طب الأسرة بكلية محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وخليفة باقر رئيس مسار العمليات في مركز التحكم والسيطرة واستشاري أول في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز