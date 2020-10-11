القطامي يبحث التعاون الصحي مع القنصل الألماني في دبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

قال معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي: إن التجربة الصحية الألمانية تظل نموذجاً مهماً للتطور الطبي السريع الذي يشهده العالم، وأن ألمانيا استطاعت ومنذ زمن طويل أن تكون لها بصمتها الخاصة في كل ما يتصل بالصحة والطب، سواء على مستوى العلاج أو الدواء أو التقنيات الحديثة.

وأكد معاليه أن ثمة علاقات تربط هيئة الصحة بدبي بالعديد من المؤسسات الصحية الألمانية، وأن الهيئة حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع نطاقها، لتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، في مختلف المجالات الصحية. جاء ذلك خلال استقبال معاليه، مؤخراً، القنصل العام الألماني في دبي أندرياس ويجنر، بحضور الدكتور عيسى سليم استشاري ورئيس قسم العلاج بالرنين الحيوي في مستشفى راشد.

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