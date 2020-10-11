بدعم مجتمعي.. تطوير قسم الأشعة في مستشفى راشد

المصدر: دبي - البيان الصحي

دشنت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، قسم الأشعة والأشعة التداخلية في مستشفى راشد، بعد أعمال التوسعة والتطوير التي شملت تزويد القسم بأحدث التجهيزات والتقنيات والحلول الذكية، التي تعزز جهود وإمكانيات مركز الحوادث والإصابات، ومختلف الأقسام التخصصية في المستشفى.

جاء ذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومجموعة الداعمين الذين كانوا خلف أعمال التطوير، ممن أعرب معاليه عن تقدير الهيئة لدعمهم، وهم: مصرف الإمارات الإسلامي ممثلاً في هشام القاسم رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، ومجموعة دتكو ممثلة في صلاح عبد الله صالح عضو مجلس الإدارة، ورجل الأعمال راشد بن ديماس.

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