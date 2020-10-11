افتتاح عيادات المستشفى الأمريكي في الخوانيج

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي للهيئة في خدمة الناس، كما أن له الدور الأساس والمهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية في دبي، ومواصلة تطورها.

وقال معاليه: إن الهيئة لا تدخر وسعاً في دعم القطاع الصحي الخاص، وتعزيز وجوده وأعماله التوسعية، إلى جانب استقطاب المزيد من المستشفيات والمراكز التخصصية العالمية ومتعددة الجنسيات إلى دبي. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، مؤخراً، في ممشى الخوانيج، أولى عيادات المستشفى الأمريكي التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا، حيث أكد أهمية التوسع في المنشآت الصحية الحديثة والمتطورة على مستوى ربوع دبي، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية عالية الجودة.

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