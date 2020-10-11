«ويبينار» بين «صحة دبي» و«الرقابة المصرية»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أهمية التطوير الشامل والمتكامل لجميع مقومات وعناصر المنظومة الصحية من سياسات ولوائح ومنشآت وتجهيزات وبيئة استشفاء، وقبل كل ذلك الخبرات البشرية التي تعتمد عليها الهيئة، والتي تمثل المقدمة الحقيقية للتطوير.

جاء ذلك خلال الــ (ويبينار) المفتوح بين هيئة الصحة بدبي وإدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر، والذي شارك فيه معاليه، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية، وفاطمة عباس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والدعم المؤسسي، وإسراء البستكي مدير إدارة الأداء المؤسسي في الهيئة، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من المسؤولين والمختصين.

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