تكريم فريقي «الاتصال الموحد» و«سعادة المتعاملين» في «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

كرم معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، فريق مركز الاتصال الموحد في الهيئة، لما بذله من جهود كبيرة، وما حققه من ريادة على مستوى حكومة دبي، أهلته ليكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى لبرنامج حمدان للخدمات الحكومية فئة «أفضل مراكز اتصال». كما كرم معاليه أيضاً فريق قنوات التواصل الاجتماعي من إدارتي سعادة المتعاملين والتسويق والاتصال المؤسسي، لجهودهم وتفاعلهم الإيجابي مع المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

جاء ذلك بحضور فاطمة عباس المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وفاطمة الخاجة مديرة إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة.

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