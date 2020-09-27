ملتقى لأصدقاء مرضى الزهايمر

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

نظمت هيئة الصحة بدبي، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين، مؤخراً، ملتقى علمياً لأصدقاء مرضى الزهايمر، ضمن جهودها الرامية الى رفع الوعي المجتمعي والقائمين على رعاية المرضى ومقدمي الخدمات الصحية بأهمية تفهم طبيعة المرض، وتبني الطرق والأساليب الآمنة، للتعامل مع المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر.

وأكدت الدكتورة سلوى السويدي استشارية ومديرة مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي أهمية هذا الملتقى في ظل التزايد الكبير لأعداد كبار السن على مستوى العالم، حيث بات مرض الزهايمر من الأمراض الشائعة، التي تصنف ضمن الأمراض المزمنة غير المعدية، والتي يتطلب علاجها كلفة عالية على القطاع الصحي ومجهود نفسي وجسدي للقائمين على رعاية المرضى.

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